Em busca de novo mercado, Anthropic compra startup de biotecnologia por US$ 400 milhões

A Anthropic adquiriu a startup Coefficient Bio, empresa de biotecnologia com aplicações de inteligência artificial. Conforme reportagens do The Information e do Newcomer, a transação teria sido concluída por US$ 400 milhões em ações. Assim, o time da startup que pesquisa como modelos de IA podem ser utilizados para pesquisa biológica será acoplado ao setor de saúde e ciência da Anthropic, liderado por Eric Kauderer-Abrams.

Ao todo, são 10 funcionários transferidos para a rotina de trabalho da Anthropic apenas 8 meses após a criação da Coefficient Bio. Samuel Stanton e Nathan C. Frey, fundadores da startup, estavam trabalhando com pesquisas para descoberta de medicamentos com o auxílio de IA, tentando tornar o processo mais eficiente e modernizado.

"Estamos conduzindo a indústria biofarmacêutica para a Era da Inteligência", declarou Stanton em uma publicação no X. Para ele, o novo momento impulsionado por IA "mudará completamente a forma como o setor aprende e toma decisões". Até então, a companhia era 50% controlada pela Dimension, companhia de capital de risco fundada em 2023 em Nova York. Com a aquisição pela Anthropic, a expectativa é que haja um retorno financeiro de 38.513% para a Dimension, reforçou a reportagem.

Tecnologia e saúde querem benefício mútuo

Kauderer-Abrams foi contratado em 2025 para ser o responsável pela popularização do Claude, principal produto de IA da empresa, no mercado de biologia. Em entrevista à CNBC na época da contratação, ele comentou que a ideia era preparar o assistente virtual para ser capaz de rodar uma "porcentagem significativa" de todo o trabalho científico feito no mundo atualmente. Hoje, algumas das ferramentas de ciência e saúde presentes no Claude incluem PubMed e 10x Genomics, parte da divisão Life Sciences.

Enquanto a empresa do Claude realoca recursos para popularizar o assistente entre profissionais da saúde, a rival OpenAI volta o olhar para descobertas do câncer. A partir de uma colaboração com a empresa farmacêutica Moderna, a empresa do ChatGPT quer ajudar a acelerar o descobrimento de vacinas contra variados tipos de câncer. Ainda que os resultados de iniciativas como as citadas não tenham prazo determinado para acontecer, as gigantes da tecnologia querem garantir pioneirismo como saída para aumentar a base de usuários e, consequentemente, a receita para além dos usos tradicionais de IA.