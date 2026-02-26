OpenAI condiciona aporte bilionário da Amazon a metas e possível IPO

O investimento planejado de US$ 50 bilhões da Amazon na OpenAI dependerá se a empresa dona do ChatGPT optar por seguir em frente com a oferta pública inicial (IPO) ou alcançar um marco significativo no desenvolvimento de inteligência artificial. A reportagem do The Information cita que a gigante do e-commerce está renegociando as etapas de investimento, dividindo os valores a partir dos próximos passos da OpenAI.

A primeira fase também deve reunir aportes na casa das dezenas de milhões de dólares de empresas como Microsoft e SoftBank, ampliando a base de investidores estratégicos da companhia liderada por Sam Altman. Para a etapa seguinte, a empresa pretende atrair recursos do fundo soberano da Arábia Saudita e de investidores do mercado financeiro global.

O desenho escalonado do investimento reflete a lógica que passou a dominar o setor de inteligência artificial: capital condicionado a entregas técnicas, avanço de infraestrutura e ganho de escala comercial. A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, ferramenta de IA generativa, depende de grandes aportes para sustentar a expansão de seus modelos e de centros de processamento de dados, conhecidos como data centers.

IPO de US$ 1 trilhão entra no radar

Empresa avalia abertura de capital histórica

Em outubro de 2025, a agência Reuters informou que a OpenAI estudava realizar um IPO avaliado em US$ 1 trilhão, o que poderia se tornar a maior abertura de capital da história. A movimentação também teria como pano de fundo a concorrência com a Anthropic, desenvolvedora do assistente Claude, que igualmente avalia acessar o mercado acionário.

Antes de avançar, porém, a companhia busca ampliar sua avaliação privada. O plano é elevar o valor estimado de US$ 500 bilhões para US$ 830 bilhões e atingir US$ 100 bilhões em captação acumulada. A estratégia combina rodadas sucessivas de financiamento com metas de crescimento e consolidação tecnológica.

A Microsoft, parceira desde 2019 — quando investiu US$ 1 bilhão na OpenAI — já registra efeitos financeiros da aposta. Segundo a empresa fundada por Bill Gates, o impacto da integração das soluções de IA aos serviços de nuvem, especialmente o Azure, superou US$ 7 bilhões na receita líquida do último trimestre de 2025.

O alinhamento entre as companhias deve se intensificar à medida que a OpenAI projeta investir trilhões de dólares em infraestrutura computacional nos próximos anos. A expansão reforça a concentração de recursos no setor e amplia a dependência de capital intensivo para sustentar a próxima fase da corrida global por IA.