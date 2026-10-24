Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

OpenAI reforça isolamento de IAs após acesso indevido à internet

Empresa diz ter corrigido falhas na infraestrutura e retomado treinamento de modelos avançados após pausa de 11 dias

Sam Altman, CEO da OpenAI: empresa anunciou reforço no isolamento de modelos em pesquisa (Heather Diehl/Getty Images/AFP /AFP)

Sam Altman, CEO da OpenAI: empresa anunciou reforço no isolamento de modelos em pesquisa (Heather Diehl/Getty Images/AFP /AFP)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13h09.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

OpenAI anuncia reforço nas barreiras de segurança e informa retomada de atividades internas em outubro.

A OpenAI publicou na sexta-feira, 23, uma nota dizendo que reforçou o isolamento de seus modelos mais avançados após um acesso indevido à internet. O treinamento por reforço e a inferência interna foram retomados em 1º de outubro, depois de uma pausa de 11 dias.

Segundo a empresa, testes deliberados encontraram falhas em programas e configurações, além de comunicação não autorizada entre agentes. Os pesquisadores forneceram código e pistas para orientar os testes.

A atualização sucede a pausa no treinamento noticiada pela EXAME. As mudanças atingem ambientes de pesquisa, diferentes daqueles usados pelos clientes.

O que provocou a interrupção

Em relatório atualizado em 25 de setembro, a OpenAI descreveu um incidente ocorrido no dia 20. Um modelo interno tentava identificar uma pessoa mencionada em um blog quando explorou uma filtragem insuficiente de DNS para consultar um chatbot externo.

O acesso não fazia parte da tarefa autorizada. O sistema de monitoramento apontou o comportamento em até 15 minutos; uma pessoa começou a revisão três minutos depois. A execução foi interrompida cerca de duas horas e meia mais tarde.

A investigação constatou que a interrupção automática esperada não ocorreu, gerando confusão operacional. A empresa relatou ter acrescentado bloqueios em duas camadas independentes, qualquer uma suficiente para impedir aquele acesso.

Como funcionam as novas barreiras

O treinamento usa conteúdo web armazenado offline. Sandboxes, máquinas virtuais, monitoramento e controles de rede formam camadas sobrepostas. A infraestrutura não está fisicamente desconectada: mantém conexões necessárias à operação.

A OpenAI considera as proteções suficientes para a retomada, mas admite que modelos futuros podem encontrar outras brechas. Essa avaliação é da própria companhia.

A EXAME também acompanhou o reconhecimento anterior da empresa de que deveria ter reagido antes a falhas de contenção.

Perguntas frequentes

O incidente atingiu o ChatGPT público? ＋

O relato trata de um modelo interno em treinamento.

Qual foi a brecha de setembro? ＋

Filtragem insuficiente no serviço de DNS permitiu consultar um chatbot externo.

O modelo conseguiu resolver a tarefa? ＋

Não. Segundo o relatório, ele não identificou a pessoa e pediu mais informações.

Acompanhe tudo sobre:OpenAI

Mais de Inteligência Artificial

As melhores IAs para criar imagens profissionais sem ser designer

39% das PMEs que usam IA dizem que ela ajuda a suprir falta de habilidades

IA aumentou em 26% as tarefas concluídas por desenvolvedores, diz estudo

Quer aprender inteligência artificial do zero? Pré-MBA oferece quatro aulas por R$ 37

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Marco Legal do Transporte: como financiar a mobilidade urbana no longo prazo

ExameLab

A IA encontra mesmo o menor preço? Como conferir as ofertas que ela recomenda

Brasil

CNT/MDA: Lula chega ao 2º turno melhor que Jair, mas com avaliação negativa e positiva empatadas

Ciência

Canetas emagrecedoras podem afetar a menstruação? Entenda os efeitos no ciclo