400 milhões de empregos podem acabar; o que empresas estão fazendo para se adaptar à IA

O McKinsey Global Institute prevê que entre 400 milhões e 800 milhões de empregos no mundo podem ser substituídos pela automação até 2030. Algumas projeções mais radicais falam em até 99% da força de trabalho afetada. Mesmo que a estimativa real seja de 30%, o impacto já preocupa executivos nos Estados Unidos, embora poucos tratem o tema abertamente.

A transformação não se limita a engenheiros do Vale do Silício. Assistentes administrativos, gerentes médios e jornalistas estão entre os mais expostos. A diferença desta vez é que a inteligência artificial atinge não apenas tarefas operacionais, mas também análise, estratégia e até supervisão gerencial.

Algumas companhias começaram a reagir:

Indeed lançou um programa de capacitação em IA para reduzir ansiedade e ampliar competências. Hoje, desenvolvedores da empresa já produzem 33% do código com apoio de IA, contra 7% meses atrás;

PwC reestruturou funções de entrada, automatizando tarefas básicas e treinando novos contadores em pensamento crítico, negociação e supervisão de sistemas de IA;

Ford afirmou que metade dos cargos administrativos pode ser eliminada, segundo o CEO Jim Farley. Ele defende planejamento estratégico para proteger os funcionários afetados.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Dentro das empresas, especialistas apontam três movimentos centrais:

Transparência: reconhecer o risco, dar clareza sobre a transição e oferecer caminhos de adaptação; Cocriação: envolver equipes em metas como dobrar a produtividade com IA ou eliminar 70% das tarefas repetitivas; Movimento interno: formar grupos de aceleração em IA, apoiar líderes de equipe em testes práticos e criar fóruns de compartilhamento de resultados.

Empresas perderão funções inteiras e algumas encolherão. Outras, porém, sairão mais ágeis e lucrativas, lideradas por equipes que enfrentaram a disrupção desde cedo. O futuro do trabalho pode ser de perda ou de reinvenção, a diferença estará em como cada liderança decide agir agora.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga