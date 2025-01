A inteligência artificial está remodelando o mercado de trabalho em uma velocidade sem precedentes. Com isso, aumenta, também, a insegurança e as incertezas sobre o impacto que ela terá dentro das empresas e na sociedade como um todo.

Desde grandes fóruns especializados até em conversas de botequim, eu ouço as famosas discussões que “seremos substituídos pela IA” ou que “não seremos substituídos pela IA, e sim por pessoas que sabem usar IA.”

E aí, o que realmente vai acontecer?

É isso que quero discutir aqui!

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, até 2025, 85 milhões de empregos podem ser substituídos por máquinas, enquanto 97 milhões de novos cargos mais adaptados à divisão do trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos poderão emergir.

Já sabemos que a revolução da IA oferece inúmeras oportunidades, com impactos expressivos na economia global. Segundo um estudo da PwC, a IA poderá contribuir com até US$ 15,7 trilhões para o PIB mundial até 2030, sendo US$ 6,6 trilhões diretamente impulsionados pelo aumento da produtividade.

Esse salto em produtividade vem da automação de tarefas repetitivas, otimização de processos e uso estratégico de dados. Ferramentas de IA permitem que empresas reduzam custos, eliminem ineficiências e façam mais com menos pessoas.

O problema é que, quando abordamos essa pauta de IA x Empregos, nós estamos deixando de lado a variável mais importante dessa equação: as empresas.

Desde a crise de 2022, quando mais de 470 mil pessoas foram demitidas (sendo 64% dessas posições em empresas de tecnologia) as organizações têm adotado discursos fortes sobre redução de custo, aumento de eficiência e contratações pontuais.

Por que isso é importante?

Porque com a redução da sua operação, claramente elas deixam pratos caírem (novas unidades de negócio, produtos em experimentação, áreas que não são críticas, alavancas de crescimento, etc.), sabendo que isso pode, em médio e longo prazo, impactar negativamente o seu crescimento.

Logo, o discurso não é bem sobre demitir todo mundo e trocar por máquinas (afinal, as demissões já vem acontecendo nos últimos três anos), e sim como conseguimos com menos pessoas, entregar mais valor, de forma escalável.

É aí é que entra a IA, que não só permite uma pessoa fazer o trabalho de dez, mas também ajuda a empresa a ter mais controle sobre o trabalho realizado e do retorno sobre seu investimento (ROI).

Essa implementação ainda gera um efeito imediato nas posições medianas de liderança, pois, uma vez que você tem menos colaboradores na operação, você consegue reduzir algumas posições de liderança, acelerando ainda mais a tomada de decisão do negócio e reduzindo custos com pessoas.

Por isso, vejo que a discussão sobre IA e a eliminação de emprego no futuro é uma discussão já tardia e deslocada.

Qual deve ser o mindset do profissional em tempos de IA?

A discussão é como, enquanto funcionários, podemos gerar mais valor em nossas posições para que a empresa nos perceba como um ROI positivo – e como conseguimos aplicar IA em nosso dia a dia profissional de forma inteligente, a fim de acompanharmos a evolução da tecnologia em nossa área.

Para se manterem relevantes em um mercado cada vez mais influenciado pela IA, os profissionais devem investir em aprendizado contínuo, adquirindo novas habilidades e adaptando-se às mudanças tecnológicas.

E não entenda que esse desafio é só dos profissionais não. As empresas também têm um papel central nesse meio, devendo oferecer oportunidades de desenvolvimento para seus times e investindo em políticas que mitiguem potenciais desigualdades e promovam a inclusão no mercado de trabalho.

Historicamente, grandes avanços tecnológicos sempre geraram crescimento de empregos a longo prazo, o desafio mesmo será sobreviver esse momento de redução de posições, amparados pela IA, garantir o seu protagonismo na sua função, enquanto não surgem as novas posições de trabalho que a própria inteligência artificial vai criar e demandar.

