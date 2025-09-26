Como consultor da Salesforce se adaptou à IA para garantir emprego

Um consultor sênior de Salesforce na BlueGator, especializado em implementações para organizações sem fins lucrativos e setores de artes, cultura e entretenimento, destacou a importância de se atualizar frente à adoção crescente de inteligência artificial em entrevista para a Business Insider. Com quase seis anos na empresa e uma década anterior em infraestrutura de TI, ele percebeu que a automação poderia ameaçar funções técnicas tradicionais.

Para se diferenciar no mercado e agregar valor à empresa e aos clientes, o profissional investiu em capacitação em IA, com foco em ferramentas como ChatGPT, Gemini e, posteriormente, o Agentforce, produto de IA agentiva da Salesforce lançado em outubro de 2024.

A iniciativa permitiu aprimorar seus próprios conhecimentos, capacitar colegas e colaborar em projetos de clientes.

Após isso, o consultor passou por certificações internas, estudou engenharia de prompts e plataformas de treinamento, e aplicou o conhecimento em uma implementação real de IA em larga escala para um cliente em maio de 2025. Segundo ele, a transição da compreensão teórica para a aplicação prática foi um ponto importante, pois ele conseguiu provar que a IA influencia diretamente os resultados dos clientes.

Isso fez com que ele sentisse que, em vez de ser substituído pela IA, agora é capaz de usá-la como vantagem estratégica e competitiva no mercado.

Para ele, a experiência reforça que, embora a substituição completa de cargos ainda não seja uma realidade, funções técnicas e consultivas estão sendo transformadas. Profissionais que dominam a linguagem e as ferramentas de IA conseguem otimizar tarefas repetitivas e focar em atividades de maior impacto, assim, garantem relevância e competitividade no mercado.

