Abono salarial paga hoje nascidos em fevereiro: veja se você tem direito

Neste domingo, 15, o governo libera mais uma rodada do abono salarial PIS/Pasep. Os trabalhadores nascidos em fevereiro passam a ter acesso ao benefício a partir desta data. O prazo para saque vale até 30 de dezembro de 2026.

O que é o abono salarial

O abono salarial é um benefício anual garantido por lei ao trabalhador com carteira assinada que se enquadra em critérios de renda e tempo de serviço. O valor do abono equivale a, no máximo, um salário mínimo vigente — hoje em R$ 1.518,00. O pagamento de 2026 utiliza o ano-base 2024 para verificar o direito.

Um total de R$ 33,5 bilhões serão distribuídos a 26,9 milhões de trabalhadores beneficiados este ano. Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o abono, o trabalhador precisa cumprir todas as condições abaixo:

5 anos no PIS/PasepCadastrado no PIS (setor privado) ou PASEP (servidor público) há pelo menos cinco anos. Cadastrado no PIS (setor privado) ou PASEP (servidor público) há pelo menos cinco anos. 30 dias trabalhadosTer trabalhado com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024 — consecutivos ou não. Ter trabalhado com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024 — consecutivos ou não. Ter renda de até 2 saláriosRemuneração média mensal de até R$ 2.766,00 no ano-base (dois salários mínimos de 2026). Remuneração média mensal de até R$ 2.766,00 no ano-base (dois salários mínimos de 2026). Dados corretos no eSocialEmpregador deve ter informado os dados do vínculo empregatício corretamente no eSocial/RAIS. Empregador deve ter informado os dados do vínculo empregatício corretamente no eSocial/RAIS.

Calendário de pagamentos 2026

O cronograma foi definido pela Resolução CODEFAT nº 1.032. Para o PIS, a divisão é feita pelo mês de nascimento. Para o PASEP, pelo número final da inscrição. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto, de acordo com o seguinte calendário.

Mês de nascimento (PIS) / Final de inscrição (PASEP) Data de pagamento Janeiro 15 de fevereiro de 2026 Fevereiro 15 de março de 2026 Março e Abril 15 de abril de 2026 Maio e Junho 15 de maio de 2026 Julho e Agosto 15 de junho de 2026 Setembro e Outubro 15 de julho de 2026 Novembro e Dezembro 15 de agosto de 2026

O pagamento cai hoje mesmo sendo domingo?

Sim, o pagamento está confirmado para hoje conforme o calendário oficial. Mas a forma como o dinheiro aparece para o trabalhador depende do banco e do tipo de conta.

PIS — Setor privado (via Caixa Econômica Federal) Para quem já possui conta na Caixa ou usa o aplicativo CAIXA Tem, o depósito costuma ser processado automaticamente, mesmo aos domingos. O saque em agências físicas só poderá ser feito no próximo dia útil — segunda-feira, 16 de março. Casas lotéricas que abrem aos domingos podem permitir o saque com o Cartão Social, dependendo da disponibilidade de sistema e saldo.

PASEP — Setor público (via Banco do Brasil) Para correntistas do Banco do Brasil, o valor geralmente é creditado na conta no dia previsto no calendário. Quem solicitou transferência via TED para outro banco precisará aguardar até segunda-feira: o sistema de transferências entre bancos não opera aos domingos. Transferências via Pix podem ocorrer no mesmo dia, se estiverem disponíveis no portal do Banco do Brasil.

Como receber o abono salarial — mesmo sem conta no banco

Não é necessário ser correntista da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para sacar o benefício. Veja as opções disponíveis:

PIS — Setor privado (via Caixa Econômica Federal) Quem não tem conta na Caixa recebe automaticamente numa Poupança Social Digital, acessível pelo app CAIXA Tem.

Pelo app é possível fazer Pix, pagar boletos e usar o cartão de débito virtual.

Saque presencial em casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou caixas eletrônicos com o Cartão Social e senha.

Sem cartão, basta um documento com foto em qualquer agência da Caixa.

PASEP — Setor público (via Banco do Brasil) Correntistas do BB recebem diretamente na conta.

Não correntistas podem solicitar transferência (TED ou Pix) para conta de mesma titularidade em qualquer banco pelo Portal do Pasep (bb.com.br/pasep).

Também é possível sacar presencialmente em qualquer agência do Banco do Brasil com documento de identidade.

Como consultar se o pagamento do abono salarial já foi liberado

O trabalhador pode verificar a situação do benefício pelos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital — confirma se o depósito foi realizado, mesmo para quem não é correntista dos bancos pagadores.

— confirma se o depósito foi realizado, mesmo para quem não é correntista dos bancos pagadores. Portal Gov.br — acesso à área de benefícios trabalhistas com consulta ao abono salarial.

— acesso à área de benefícios trabalhistas com consulta ao abono salarial. App CAIXA Tem (para trabalhadores do setor privado) — exibe o saldo disponível na Poupança Social Digital.

(para trabalhadores do setor privado) — exibe o saldo disponível na Poupança Social Digital. Portal do PASEP em bb.com.br/pasep (para servidores públicos).