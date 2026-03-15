Abono salarial paga hoje nascidos em fevereiro: veja se você tem direito

Abono salarial: prazo para saque vale até 30 de dezembro de 2026 (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Publicado em 15 de março de 2026 às 08h24.
Neste domingo, 15, o governo libera mais uma rodada do abono salarial PIS/Pasep. Os trabalhadores nascidos em fevereiro passam a ter acesso ao benefício a partir desta data. O prazo para saque vale até 30 de dezembro de 2026.
O abono salarial é um benefício anual garantido por lei ao trabalhador com carteira assinada que se enquadra em critérios de renda e tempo de serviço. O valor do abono equivale a, no máximo, um salário mínimo vigente — hoje em R$ 1.518,00. O pagamento de 2026 utiliza o ano-base 2024 para verificar o direito.
Para receber o abono, o trabalhador precisa cumprir todas as condições abaixo:
O cronograma foi definido pela Resolução CODEFAT nº 1.032. Para o PIS, a divisão é feita pelo mês de nascimento. Para o PASEP, pelo número final da inscrição. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto, de acordo com o seguinte calendário.
|Mês de nascimento (PIS) / Final de inscrição (PASEP)
|Data de pagamento
|Janeiro
|15 de fevereiro de 2026
|Fevereiro
|15 de março de 2026
|Março e Abril
|15 de abril de 2026
|Maio e Junho
|15 de maio de 2026
|Julho e Agosto
|15 de junho de 2026
|Setembro e Outubro
|15 de julho de 2026
|Novembro e Dezembro
|15 de agosto de 2026
Sim, o pagamento está confirmado para hoje conforme o calendário oficial. Mas a forma como o dinheiro aparece para o trabalhador depende do banco e do tipo de conta.
Para quem já possui conta na Caixa ou usa o aplicativo CAIXA Tem, o depósito costuma ser processado automaticamente, mesmo aos domingos.
O saque em agências físicas só poderá ser feito no próximo dia útil — segunda-feira, 16 de março. Casas lotéricas que abrem aos domingos podem permitir o saque com o Cartão Social, dependendo da disponibilidade de sistema e saldo.
Para correntistas do Banco do Brasil, o valor geralmente é creditado na conta no dia previsto no calendário.
Quem solicitou transferência via TED para outro banco precisará aguardar até segunda-feira: o sistema de transferências entre bancos não opera aos domingos. Transferências via Pix podem ocorrer no mesmo dia, se estiverem disponíveis no portal do Banco do Brasil.
Não é necessário ser correntista da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para sacar o benefício. Veja as opções disponíveis:
O trabalhador pode verificar a situação do benefício pelos seguintes canais:
Independentemente da data de pagamento pelo mês de nascimento, todos os trabalhadores habilitados têm até 30 de dezembro de 2026 para sacar o benefício. Após esse prazo, o valor não poderá mais ser resgatado.