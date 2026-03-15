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Abono salarial paga hoje nascidos em fevereiro: veja se você tem direito

Benefício pode chegar a um salário mínimo e beneficia quase 27 milhões de trabalhadores; veja como consultar

Abono salarial: prazo para saque vale até 30 de dezembro de 2026 (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Abono salarial: prazo para saque vale até 30 de dezembro de 2026 (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Mitchel Diniz e Da redação, com agências

Publicado em 15 de março de 2026 às 08h24.

Neste domingo, 15, o governo libera mais uma rodada do abono salarial PIS/Pasep. Os trabalhadores nascidos em fevereiro passam a ter acesso ao benefício a partir desta data. O prazo para saque vale até 30 de dezembro de 2026.

O que é o abono salarial

O abono salarial é um benefício anual garantido por lei ao trabalhador com carteira assinada que se enquadra em critérios de renda e tempo de serviço. O valor do abono equivale a, no máximo, um salário mínimo vigente — hoje em R$ 1.518,00. O pagamento de 2026 utiliza o ano-base 2024 para verificar o direito.

Um total de R$ 33,5 bilhões serão distribuídos a 26,9 milhões de trabalhadores beneficiados este ano.

Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o abono, o trabalhador precisa cumprir todas as condições abaixo:

5 anos no PIS/PasepCadastrado no PIS (setor privado) ou PASEP (servidor público) há pelo menos cinco anos.

30 dias trabalhadosTer trabalhado com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024 — consecutivos ou não.

Ter renda de até 2 saláriosRemuneração média mensal de até R$ 2.766,00 no ano-base (dois salários mínimos de 2026).

Dados corretos no eSocialEmpregador deve ter informado os dados do vínculo empregatício corretamente no eSocial/RAIS.

Calendário de pagamentos 2026

O cronograma foi definido pela Resolução CODEFAT nº 1.032. Para o PIS, a divisão é feita pelo mês de nascimento. Para o PASEP, pelo número final da inscrição. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto, de acordo com o seguinte calendário.

Mês de nascimento (PIS) / Final de inscrição (PASEP)Data de pagamento
Janeiro15 de fevereiro de 2026
Fevereiro 15 de março de 2026
Março e Abril15 de abril de 2026
Maio e Junho15 de maio de 2026
Julho e Agosto15 de junho de 2026
Setembro e Outubro15 de julho de 2026
Novembro e Dezembro15 de agosto de 2026

O pagamento cai hoje mesmo sendo domingo?

Sim, o pagamento está confirmado para hoje conforme o calendário oficial. Mas a forma como o dinheiro aparece para o trabalhador depende do banco e do tipo de conta.

PIS — Setor privado (via Caixa Econômica Federal)

Para quem já possui conta na Caixa ou usa o aplicativo CAIXA Tem, o depósito costuma ser processado automaticamente, mesmo aos domingos.

O saque em agências físicas só poderá ser feito no próximo dia útil — segunda-feira, 16 de março. Casas lotéricas que abrem aos domingos podem permitir o saque com o Cartão Social, dependendo da disponibilidade de sistema e saldo.

PASEP — Setor público (via Banco do Brasil)

Para correntistas do Banco do Brasil, o valor geralmente é creditado na conta no dia previsto no calendário.

Quem solicitou transferência via TED para outro banco precisará aguardar até segunda-feira: o sistema de transferências entre bancos não opera aos domingos. Transferências via Pix podem ocorrer no mesmo dia, se estiverem disponíveis no portal do Banco do Brasil.

Como receber o abono salarial — mesmo sem conta no banco

Não é necessário ser correntista da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para sacar o benefício. Veja as opções disponíveis:

PIS — Setor privado (via Caixa Econômica Federal)

  • Quem não tem conta na Caixa recebe automaticamente numa Poupança Social Digital, acessível pelo app CAIXA Tem.
  • Pelo app é possível fazer Pix, pagar boletos e usar o cartão de débito virtual.
  • Saque presencial em casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou caixas eletrônicos com o Cartão Social e senha.
  • Sem cartão, basta um documento com foto em qualquer agência da Caixa.

PASEP — Setor público (via Banco do Brasil)

  • Correntistas do BB recebem diretamente na conta.
  • Não correntistas podem solicitar transferência (TED ou Pix) para conta de mesma titularidade em qualquer banco pelo Portal do Pasep (bb.com.br/pasep).
  • Também é possível sacar presencialmente em qualquer agência do Banco do Brasil com documento de identidade.

Como consultar se o pagamento do abono salarial já foi liberado

O trabalhador pode verificar a situação do benefício pelos seguintes canais:

  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital — confirma se o depósito foi realizado, mesmo para quem não é correntista dos bancos pagadores.
  • Portal Gov.br — acesso à área de benefícios trabalhistas com consulta ao abono salarial.
  • App CAIXA Tem (para trabalhadores do setor privado) — exibe o saldo disponível na Poupança Social Digital.
  • Portal do PASEP em bb.com.br/pasep (para servidores públicos).

Independentemente da data de pagamento pelo mês de nascimento, todos os trabalhadores habilitados têm até 30 de dezembro de 2026 para sacar o benefício. Após esse prazo, o valor não poderá mais ser resgatado.

Acompanhe tudo sobre:abono-salarialPIS/Pasep

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