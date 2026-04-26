O que é “RAG” (Retrieval-Augmented Generation) — e por que empresas estão adotando

O uso de RAG permite que a IA responda com base em dados reais e atualizados das empresas
Redatora
Publicado em 26 de abril de 2026 às 07h04.
A adoção de inteligência artificial nas empresas tem avançado para além de respostas genéricas. Um dos conceitos que ganha espaço nesse movimento é o RAG, sigla para Retrieval-Augmented Generation (Geração Aumentada por Recuperação).
A abordagem combina modelos de linguagem com mecanismos de busca de informações, permitindo que as respostas sejam baseadas em dados específicos e atualizados.
Na prática, o RAG funciona como uma camada adicional entre a pergunta do usuário e a resposta da inteligência artificial.
Antes de gerar o conteúdo, o sistema busca informações em bases de dados definidas, como documentos internos, relatórios ou bancos de conhecimento, e utiliza esse material como referência.
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Isso significa que, em vez de responder apenas com base no que foi aprendido durante o treinamento, a IA passa a incorporar dados reais e atualizados no momento da resposta.
O processo acontece em etapas. Primeiro, o sistema identifica quais informações são relevantes para a pergunta feita.
Em seguida, recupera esses dados e os envia para o modelo de linguagem, que constrói a resposta considerando esse contexto.
O resultado é um conteúdo mais alinhado com a realidade da empresa, reduzindo erros, generalizações e respostas fora de contexto.
A principal vantagem do RAG está na precisão das respostas. Em ambientes corporativos, onde decisões dependem de dados confiáveis, reduzir imprecisões é essencial.
Além disso, a técnica permite que a IA acesse conteúdos internos, como políticas, contratos e materiais proprietários, sem a necessidade de reprogramar ou treinar o modelo do zero. Isso torna a implementação mais rápida e adaptável.
Outro fator relevante é a atualização constante. Como o sistema consulta bases dinâmicas, é possível trabalhar com informações recentes, algo que modelos tradicionais não conseguem garantir sozinhos.
Empresas têm utilizado RAG em diferentes frentes, como atendimento ao cliente, suporte interno, análise de documentos e consulta a bases de conhecimento. A tecnologia permite que funcionários encontrem informações com mais agilidade e que clientes recebam respostas mais precisas.
Em áreas como jurídico, financeiro e recursos humanos, a capacidade de consultar documentos específicos e gerar respostas contextualizadas tem impacto direto na produtividade.
Ao integrar busca e geração de conteúdo, o RAG altera a forma como a inteligência artificial é utilizada dentro das empresas.
Em vez de depender apenas de respostas genéricas, a IA passa a atuar como um sistema conectado a dados reais, ampliando sua utilidade em processos críticos.
Esse avanço indica uma mudança no uso da tecnologia: de assistente genérico para ferramenta integrada à operação, com maior capacidade de apoiar decisões e reduzir incertezas.