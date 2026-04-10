O truque de quatro palavras que faz o ChatGPT responder como se fosse o Sam Altman

À frente da OpenAI desde 2019, Sam Altman se tornou um dos nomes mais influentes da tecnologia ao liderar o desenvolvimento do ChatGPT e impulsionar a popularização da inteligência artificial no mundo.

Nesse contexto, é possível explorar formas de reproduzir esse estilo direto e estratégico nas respostas da própria ferramenta.

Um comando simples, com apenas quatro palavras, permite direcionar o tom das respostas, fazendo com que o ChatGPT organize ideias de maneira mais objetiva, com foco em visão de negócio e tomada de decisão.

Chats de inteligência artificial são treinados para reconhecer padrões de escrita, estrutura de raciocínio e organização de ideias.

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Na prática, isso significa que o usuário não precisa apenas perguntar “o quê”, mas também indicar “como” a resposta deve ser construída. É essa orientação que define se o texto será mais técnico, direto, analítico ou estratégico.

O comando que muda o resultado

Um dos atalhos mais usados para ajustar esse estilo é incluir a instrução: “responda como Sam Altman”

Com apenas quatro palavras, o ChatGPT tende a organizar a resposta de forma mais objetiva, com foco em clareza, eficiência e visão de longo prazo, características associadas à comunicação de executivos do setor de tecnologia.

O que muda na prática

Ao aplicar esse tipo de comando, a resposta deixa de ser apenas explicativa e passa a ter uma estrutura mais orientada a decisão.

Em vez de desenvolver longas introduções, o conteúdo tende a ir direto ao ponto, priorizando análise, impacto e possíveis caminhos a seguir.

Esse ajuste é especialmente útil em contextos profissionais, como planejamento estratégico, análise de negócios ou produção de conteúdo com foco executivo.

Limites do recurso

Apesar da personalização, a resposta não representa a opinião real de Sam Altman nem reproduz fielmente seu pensamento.

O que a ferramenta faz é simular padrões de linguagem com base em características amplamente associadas à sua comunicação pública.

Por isso, o uso desse tipo de comando deve ser entendido como uma forma de ajustar estilo e não como uma reprodução literal de posicionamentos.

A possibilidade de direcionar o estilo da resposta amplia o uso do ChatGPT no dia a dia. Em vez de adaptar o texto depois de pronto, o usuário passa a definir o tom desde o início, economizando tempo e tornando o resultado mais alinhado ao objetivo.