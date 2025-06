O presente do Google para a Linux Foundation: um protocolo completo de agentes de IA

O Google oficializou a doação do Agent2Agent (A2A), seu protocolo aberto de comunicação entre agentes de inteligência artificial, à Linux Foundation. A iniciativa foi anunciada durante a Open Source Summit North America e marca a transição do A2A para um modelo de governança comunitária e neutra, com o objetivo de acelerar sua adoção na indústria.

Projetado para permitir a interoperabilidade entre diferentes agentes de IA, o protocolo A2A define um padrão para que sistemas autônomos compartilhem dados, se descubram mutuamente e coordenem tarefas. Mais de 100 empresas já apoiam a tecnologia, incluindo AWS e Cisco, que recentemente passaram a validar o padrão.

A partir de agora, o projeto passa a ser hospedado pela Linux Foundation, organização conhecida por manter iniciativas como o sistema operacional Linux, o Kubernetes e o Node.js. O Google contribuiu com a especificação técnica do A2A, kits de desenvolvimento de software (SDKs) e ferramentas de apoio à comunidade de desenvolvedores.

Quais os objetivos principais do projeto Agent2Agent?

Esse projeto visa impulsionar a evolução e a adoção da especificação A2A como o principal padrão da indústria para garantir a interoperabilidade de agentes de IA, assegurando a compatibilidade universal e o padrão aberto.

Além disso, busca construir uma comunidade global diversificada, composta por desenvolvedores, pesquisadores e empresas, para acelerar a criação de tecnologias e aplicações inovadoras baseadas em A2A.

A governança neutra também é uma prioridade, proporcionando um ambiente justo para todos os contribuintes e consumidores, sob a estrutura confiável e aberta da Linux Foundation. O projeto também se dedica a estimular a inovação segura, incentivando o desenvolvimento de novas aplicações e serviços que aproveitem o poder de agentes colaborativos, sem deixar de lado a segurança.