OpenRouter levanta US$ 40 milhões para conectar desenvolvedores aos modelos de IA mais adequados

“Explosão Cambriana” se refere a um evento biológico ocorrido há cerca de 541 milhões de anos, quando uma rápida diversificação (para padrões geológicos) e o surgimento de muitos grupos de organismos complexos marcaram uma mudança significativa no desenvolvimento da vida na Terra. Segundo Alex Atallah, CEO da startup OpenRouter, um processo similar está acontecendo com a proliferação de modelos de inteligência artificial.

Diante desse crescimento acelerado, uma plataforma que conecte clientes às opções mais adequadas às suas necessidades chamou a atenção dos investidores, resultando na arrecadação de US$ 40 milhões em financiamento. A OpenRouter se posiciona como uma “loja única” para todos os modelos de IA, conectando a oferta e a demanda de acordo com as especificações de cada cliente, ajudando desenvolvedores a lidarem com o crescente número de opções disponíveis no mercado.

Atualmente avaliada em US$ 500 milhões, a startup já levantou financiamento em rodadas semente e Série A, lideradas pelas empresas de capital de risco Andreessen Horowitz e Menlo Ventures, respectivamente. Isso indica que ela está passando de um estágio inicial para um momento no qual há interesse e investimento para impulsionar seu crescimento contínuo.

Qual o serviço ofertado pela OpenRouter?

A OpenRouter promove a conexão de aplicativos de IA a modelos de linguagem de grande escala e provedores de nuvem, com base em preço, desempenho e outros requisitos específicos dos clientes.

Por meio de sua plataforma, a startup oferece centenas de modelos de empresas como OpenAI, Anthropic e Meta, além de provedores de nuvem como Amazon e Microsoft. Os clientes compram créditos para realizar inferências, que são as respostas geradas pelos modelos de IA, com a OpenRouter cobrando uma taxa de cerca de 5% sobre os custos delas.

Em maio, os clientes gastaram aproximadamente US$ 8 milhões na OpenRouter, um aumento de dez vezes em relação aos US$ 800 mil gastos em outubro do ano passado.

Sediada em Nova York, a startup conta com uma equipe remota de 15. Atallah acredita que, nos próximos 5 a 10 anos, os custos com inferência superarão os salários como a principal despesa operacional de empresas como a sua.