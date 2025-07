Trump, Musk e Clinton: o que se sabe sobre os 'arquivos Epstein'

A afirmação de Elon Musk no mês passado de que Donald Trump foi citado nos arquivos do FBI sobre Jeffrey Epstein sinalizou uma rachadura pública e gritante no sistema de apoio do presidente.

Essa rachadura se tornou um abismo nos últimos dias, depois que o governo repentinamente reverteu suas promessas de longa data de revelar detalhes até então desconhecidos da investigação sobre Epstein, que estava em uma cela de prisão em Manhattan aguardando julgamento por acusações de tráfico sexual quando cometeu suicídio em 2019.

Os arquivos, como autoridades do governo já sugeriam há muito tempo, incluíam uma "lista de clientes" que muitos envolvidos no caso insistem que nunca existiu.

Após a reversão da decisão do governo em revelar os arquivos, alguns dos apoiadores mais fervorosos e francos de Trump declararam que suspeitavam de um acobertamento, mesmo sem concordar sobre quem estava envolvido ou por quê.

Trump pediu a seus seguidores que seguissem em frente, chamando o caso de "chato". Mas, diante da intensa reação negativa, o governo Trump cedeu parcialmente.

Na sexta-feira, o Departamento de Justiça solicitou a um juiz federal de Nova York que tornasse público o depoimento do grande júri da acusação contra Epstein, depois que Trump autorizou a Procuradora-Geral Pam Bondi a "produzir todo e qualquer depoimento pertinente".

As consequências ainda em andamento da decisão do governo Trump de manter os arquivos em segredo destacam as maneiras pelas quais Epstein tornou-se uma figura politicamente mais poderosa agora do que quando se suicidou há seis anos.

Qual é a origem do caso?

Epstein pagava a adolescentes para praticarem atos sexuais e usava sua ex-namorada Ghislaine Maxwell para recrutar e gerenciar seu grupo de vítimas.

Uma investigação do FBI e da polícia da Flórida levou à sua acusação em 2006. Dois anos depois, ele se declarou culpado em um tribunal estadual de duas acusações criminais, incluindo solicitação de menor, em um acordo que evitou acusações federais que poderiam ter significado pena de prisão muito mais séria.

Anos depois, uma série de artigos do jornal "The Miami Herald" revelou como o sistema de justiça criminal fez de tudo para favorecer Epstein, apesar das inúmeras evidências contra ele.

Em 2019, ele foi preso por agentes federais na região de Nova York, acusado de traficar dezenas de meninas, algumas de apenas 14 anos, e de praticar atos sexuais com elas. As autoridades afirmam que ele se enforcou em uma cela enquanto aguardava julgamento.

A ex-namorada Ghislaine, por sua vez, está cumprindo uma pena de 20 anos de prisão após ser condenada em 2021 por conspirar com Epstein por quase uma década para auxiliar em seus abusos. A própria natureza das acusações contra Epstein contribuiu para a confusão sobre o que ele fez.

Ao chamá-lo de traficante sexual, as autoridades federais deixaram muitos com a impressão de que Epstein estava vendendo crianças para serem abusadas, mas isso nunca fez parte do processo criminal contra ele.

Por que a investigação de Epstein é a fonte de tantas teorias da conspiração?

O caso tem muitos elementos da vida real que alimentam especulações e impulsionam teorias da conspiração: uma pessoa rica e politicamente conectada escapando de crimes horríveis por anos, uma aparente relutância das autoridades governamentais em punir os infratores e, então, uma morte repentina em circunstâncias aparentemente suspeitas.

O caso Epstein oferece uma nova abordagem única a esses elementos. Os conservadores se aproveitaram da familiaridade de Epstein com o ex-presidente Bill Clinton, enquanto os liberais destacaram sua amizade de anos com Trump e sua morte sob custódia durante o primeiro mandato de Trump.

Embora a morte de Epstein tenha aumentado as suspeitas sobre o governo entre liberais e conservadores, os apoiadores de Trump abraçaram publicamente a noção de que, após seu retorno à Casa Branca, ele finalmente exporia crimes sórdidos cometidos pelas elites contra crianças.

A obsessão por Epstein se tornou apenas a mais recente e forte iteração de outras teorias conspiratórias que cativaram os apoiadores de Trump ao longo dos anos, incluindo teorias bizarras e obscuras como QAnon e Pizzagate, ambas envolvendo alegações enganosas de abuso sexual infantil.

Em um memorando recente não assinado, o Departamento de Justiça e o FBI afirmaram que os arquivos de Epstein não continham o tipo de evidência que justificaria a investigação de outras pessoas. As gravações em vídeo de material de abuso sexual infantil encontradas pelos investigadores não eram, como alguns sugeriram, vídeos gravados por Epstein de crimes cometidos por ele mesmo ou por seus amigos, mas material que ele baixou, disse a procuradora.

Então, o que há no material que a procuradora e Kash Patel, diretor do FBI, se recusaram a divulgar?

Arquivos do FBI sobre ricos e famosos tendem a ser uma mistura de informações reais, rumores estranhos e especulações absurdas. Por exemplo, agentes federais certa vez cogitaram a ideia de que Frank Sinatra estaria envolvido em uma conspiração secreta com seu dentista, enquanto buscavam determinar se o cantor e ator era simpatizante do comunismo.

Qual era a relação de Trump com Epstein?

Ao contrário do que Musk sugeriu, a mera menção em um arquivo do FBI não é, por si só, incriminadora, visto que tais arquivos frequentemente contêm depoimentos de testemunhas, informações sobre vítimas e pistas falsas. E uma profusão de reportagens mostra que Epstein e Trump eram amigos há anos e se viam com frequência em festas da alta sociedade na Flórida e em Nova York.

Em uma entrevista de 2002 à revista New York, Trump chamou Epstein de um "cara incrível", que ele conhecia há 15 anos. Trump acrescentou: "Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens." Dois anos depois, porém, em novembro de 2004, os dois acabaram competindo para comprar uma propriedade na Flórida após uma falência. Trump acabou superando Epstein.

Há poucos registros públicos da interação entre os dois após a batalha imobiliária. Trump vendeu a propriedade quatro anos depois para um empresário russo, recebendo mais que o dobro do que pagou por ela. Pouco depois do leilão de novembro, a polícia de Palm Beach recebeu uma denúncia de que mulheres jovens foram vistas entrando e saindo da casa de Epstein, disse o chefe de polícia em um depoimento.

Quatro meses depois, a polícia recebeu uma denúncia mais substancial, de uma mulher que disse que sua enteada adolescente havia sido paga por Epstein para lhe fazer uma massagem enquanto estava sem roupa, de acordo com um boletim de ocorrência. Isso levou a uma investigação que posteriormente identificou pelo menos uma dúzia de possíveis vítimas.

Epstein sobreviveu àquela investigação com sua fortuna e liberdade praticamente ilesas. Sua prisão em 2019, seguida de sua morte sob custódia, deu um novo significado a um caso que havia levantado questões perturbadoras sobre o papel que o dinheiro e a influência desempenham em processos criminais.

O que Trump está dizendo sobre os arquivos de Epstein agora?