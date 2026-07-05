O funcionário do mês é uma IA — e os humanos não sabem como competir com ela

O avanço da inteligência artificial está redefinindo a forma como empresas medem produtividade e desempenho profissional (Westend61/Getty Images)
Redatora
Publicado em 5 de julho de 2026 às 06h06.
Responder e-mails em segundos, resumir reuniões instantaneamente, analisar centenas de documentos em poucos minutos e produzir relatórios completos antes do fim da manhã. Em muitas empresas, essas tarefas deixaram de ser projeções sobre o futuro e passaram a fazer parte da rotina.
À medida que ferramentas de inteligência artificial assumem atividades repetitivas e aceleram fluxos de trabalho, um novo fenômeno começa a chamar a atenção de pesquisadores e especialistas em gestão: profissionais passaram a sentir que competem não apenas entre si, mas também com algoritmos.
Embora empresas não promovam oficialmente disputas entre funcionários e sistemas de IA, a comparação acontece de forma indireta. Quando uma ferramenta reduz pela metade o tempo necessário para concluir uma atividade, a percepção sobre produtividade também muda.
O que antes era considerado um bom desempenho pode passar a ser visto apenas como o mínimo esperado.
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Em diversas áreas, a inteligência artificial já supera o desempenho humano em tarefas específicas. Atendimento ao cliente, produção de relatórios, análise de documentos, programação, tradução e criação de apresentações são alguns exemplos em que sistemas conseguem executar atividades em poucos minutos.
O impacto, porém, não está apenas na velocidade. À medida que esses resultados passam a fazer parte do cotidiano das empresas, gestores começam a reorganizar processos, revisar metas e redistribuir equipes.
Sem que exista uma cobrança explícita, muitos profissionais passam a trabalhar em um ritmo cada vez mais intenso para acompanhar uma produtividade que, na prática, foi ampliada pela tecnologia.
Especialistas em comportamento organizacional descrevem esse cenário como uma forma de pressão silenciosa. O problema não é a existência da inteligência artificial, mas a expectativa de que pessoas mantenham o mesmo ritmo de ferramentas que não fazem pausas, não enfrentam fadiga e podem executar diversas tarefas simultaneamente.
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Pesquisas recentes sobre adoção de IA no ambiente corporativo apontam que parte dos trabalhadores relata aumento da carga mental desde que passou a utilizar essas ferramentas.
Em muitos casos, a tecnologia elimina tarefas operacionais, mas cria novas responsabilidades, como revisar respostas, validar informações e entregar resultados em prazos cada vez menores.
A discussão também levanta uma mudança na forma como empresas avaliam talento. Durante décadas, produtividade esteve associada ao volume de trabalho entregue por uma pessoa. Com a inteligência artificial, esse indicador deixa de refletir apenas esforço individual.
Cada vez mais, profissionais são valorizados pela capacidade de formular boas perguntas, interpretar resultados, tomar decisões e identificar erros que a tecnologia ainda não consegue perceber com segurança.
Competências como pensamento crítico, criatividade, negociação e julgamento passam a ocupar um espaço que dificilmente pode ser medido apenas por velocidade.
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Especialistas defendem que a questão central não é descobrir quem produz mais, mas redefinir o papel de cada lado. Enquanto algoritmos executam tarefas repetitivas e processam grandes volumes de informação, seres humanos continuam responsáveis por contexto, estratégia, relacionamento e decisões que envolvem aspectos éticos e subjetivos.
Nesse cenário, o "funcionário do mês" talvez não seja quem trabalha como uma máquina, mas quem consegue utilizar a inteligência artificial para ampliar sua capacidade de análise sem abrir mão das habilidades que continuam exclusivamente humanas.