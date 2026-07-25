Aos 25 anos, CEO do Cursor chamou a atenção de Elon Musk — e ficou bilionário

Michael Truell tinha 21 anos quando, recém-formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), criou uma empresa que mais tarde seria comprada pela SpaceX, de Elon Musk, por US$ 60 bilhões, na primeira grande aquisição da companhia após abrir capital. Agora, aos 25, é o CEO da Cursor AI e tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão, segundo a Forbes.

Truell mantém perfil discreto para alguém à frente de uma empresa desse porte. Não participa de podcasts, quase não publica nas redes sociais e é descrito como alguém que prefere escrever código a aparecer.

Tampouco é entusiasta irrestrito da própria tecnologia. Ele já alertou que a programação feita inteiramente por IA constrói "fundações instáveis" e que, em algum momento, "as coisas começam a desmoronar".

O ano em que construíram a empresa errada

A trajetória de Truell começou longe do Vale do Silício.

Nascido em Nova York em setembro de 2000, Truell começou a programar aos 11 anos para criar os próprios jogos de celular.

Estudou na Horace Mann School, escola preparatória privada no Bronx, e chegou ao MIT em 2018 para cursar ciência da computação e matemática. Aos 18, entre o primeiro e o segundo ano, estagiou no Google.

Foi lá que conheceu Sualeh Asif, Aman Sanger e Arvid Lunnemark, colegas de sala de matemática, computação e pesquisa em inteligência artificial (IA). Os quatro compartilhavam uma convicção: a IA estava prestes a mudar a forma como se escreve código, e as ferramentas existentes não empurravam os limites o suficiente.

Em 2022, recusaram propostas de emprego do Google, da Meta e da Microsoft — o caminho previsível para quem sai do MIT com esse currículo.

Levantaram US$ 400 mil em uma rodada inicial, registraram a Anysphere e passaram quase um ano desenvolvendo ferramentas de engenharia mecânica, voltadas a softwares de desenho industrial.

Não deu certo. Então jogaram fora o trabalho e recomeçaram.

O que separou a segunda tentativa das anteriores foi menos uma sacada técnica do que uma escolha. "Tínhamos muita convicção sobre aquilo e muita empolgação e, em algum momento, simplesmente decidimos ir com tudo", disse Truell em entrevista à Fortune.

Cursor: empresa foi fundada por jovens de 21 anos (Imagem gerada por IA/Exame)

A aposta era que escrever software estava prestes a virar uma conversa entre o desenvolvedor e um modelo de linguagem — e que valia a pena controlar a superfície onde essa conversa aconteceria. Essa superfície virou o Cursor, editor de código construído em torno da IA. Nos primeiros anos, Truell não recebeu salário da empresa.

O ritmo que se seguiu não tem paralelo evidente no setor de software — durante boa parte de 2025, a receita da companhia dobrava a cada dois meses.

Em novembro daquele ano, uma rodada de US$ 2,3 bilhões, coliderada pelos fundos Accel e Coatue, avaliou a empresa em US$ 29,3 bilhões e transformou os quatro fundadores, todos na casa dos 20 anos, em bilionários.

A companhia tem mais de 300 funcionários. A transação com a SpaceX consolidou a avaliação atual da empresa em US$ 60 bilhões, após a receita anualizada ultrapassar US$ 4 bilhões.

Por que a SpaceX comprou uma empresa de código?

A aquisição ocorre em um momento em que a SpaceX acelera sua aposta em inteligência artificial. Em fevereiro, Musk fundiu a empresa espacial à xAI, também de sua propriedade, ampliando o foco da companhia para além do setor aeroespacial.

Na abertura de capital, a companhia apresentou a investidores um mercado potencial de US$ 28 trilhões — dos quais US$ 26 trilhões vinham das operações de IA.

Mas o problema é que o modelo da casa não competia em programação.

O Grok 4.3 ficou na 33ª posição em um ranking de programação assistida por IA da empresa de avaliações Vals.AI, atrás de versões mais antigas de modelos da OpenAI, da Anthropic e do Google. Musk chegou a descrever o Grok como quinto colocado no setor.

Havia também um problema de pessoal. Os 11 cofundadores da xAI deixaram a empresa até o fim de março, e Musk admitiu publicamente que a companhia "não foi construída direito da primeira vez" e que a estava reconstruindo "desde as fundações". Em março, ele confirmou ter contratado dois líderes de produto e engenharia vindos justamente do Cursor.

O que o Cursor oferece é o oposto de cada uma dessas lacunas — uma base estabelecida de desenvolvedores, dados de programação que podem alimentar o treinamento do Grok, contratos corporativos (a Nvidia está entre os clientes) e engenheiros.

A troca é uma via de mão dupla. O Cursor vinha limitado por falta de capacidade computacional para treinar os próprios modelos, e passa a ter acesso ao Colossus, o supercomputador da xAI em Memphis.

Ao anunciar o negócio, a SpaceX informou que as duas empresas já treinavam em conjunto um novo modelo voltado a programação, a ser lançado nas duas plataformas.

Há, porém, um dado que complica a leitura de compra triunfal: o Cursor vinha perdendo terreno.

Sua participação no segmento caiu de 41% em junho de 2025 para cerca de 26% em maio deste ano, segundo dados de gastos da plataforma Ramp — que apontam a Anthropic, com o Claude Code, controlando metade da categoria. A SpaceX não forneceu a investidores detalhes sobre a carteira de clientes ou a receita do Cursor.

Apesar do valuation bilionário e do poder computacional da SpaceX, o futuro do Cursor dependerá de equilibrar a ambição de Musk com a própria visão de Truell.

Em um mercado que avança a passos largos — e onde a concorrência não dá trégua —, o desafio do jovem CEO será provar que a inteligência artificial pode impulsionar o desenvolvimento de software sem comprometer as bases da engenharia.

Para quem prefere escrever código a aparecer, o verdadeiro teste não está nos números da transação, mas em construir um produto sólido o suficiente para resistir ao tempo.

Raio-X: Michael Truell