Inteligência Artificial

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A corrida das big techs para controlar a IA que ninguém ainda sabe regular

Enquanto governos discutem novas leis para inteligência artificial, empresas aceleram o lançamento de modelos cada vez mais sofisticados

Governos tentam criar regras para a inteligência artificial enquanto empresas aceleram o desenvolvimento de modelos cada vez mais avançados (Montagem EXAME/Canva)

Governos tentam criar regras para a inteligência artificial enquanto empresas aceleram o desenvolvimento de modelos cada vez mais avançados (Montagem EXAME/Canva)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 3 de julho de 2026 às 06h01.

Uma nova geração de inteligência artificial é lançada a cada poucos meses. No mesmo intervalo, governos ainda discutem projetos de lei, realizam consultas públicas e tentam definir conceitos básicos sobre como essas tecnologias devem ser reguladas.

O resultado é um cenário em que empresas de tecnologia avançam em velocidade muito superior à capacidade dos países de criar regras para acompanhar essa transformação.

Essa diferença de ritmo explica por que a disputa em torno da IA deixou de ser apenas tecnológica. Hoje, ela envolve também influência política, soberania digital, proteção de dados e competitividade econômica.

Ao mesmo tempo em que governos buscam reduzir riscos, empresas defendem que regulações excessivamente rígidas podem desacelerar a inovação.

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A Europa saiu na frente

A União Europeia foi a primeira grande potência a aprovar uma legislação abrangente para inteligência artificial.

O AI Act estabelece uma classificação de risco para diferentes aplicações da tecnologia, impondo exigências mais rigorosas para sistemas considerados de alto impacto, como aqueles utilizados em saúde, educação, segurança pública e processos seletivos.

A lógica da legislação europeia é semelhante à adotada anteriormente com a proteção de dados: quanto maior o potencial de impacto sobre os cidadãos, maior deve ser o nível de transparência, fiscalização e responsabilidade das empresas.

Estados Unidos apostam em outro caminho

Nos Estados Unidos, o cenário é diferente. Em vez de uma única lei federal específica para inteligência artificial, o país concentra esforços em normas setoriais, diretrizes regulatórias e acordos voluntários firmados entre governo e empresas como OpenAI, Google, Anthropic e Microsoft.

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Especialistas apontam que esse modelo oferece maior flexibilidade para acompanhar a velocidade das inovações, mas também cria diferenças regulatórias entre estados e deixa algumas áreas sem uma legislação específica.

A estratégia da China

A China adotou uma abordagem mais centralizada. O país publicou regras específicas para serviços de IA generativa, exigindo que empresas realizem avaliações de segurança, cumpram exigências de transparência e adotem mecanismos para evitar conteúdos considerados ilegais pelas autoridades.

Ao mesmo tempo, o governo chinês mantém uma política de forte incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional, tratando a inteligência artificial como um setor estratégico para sua competitividade econômica.

E o Brasil?

No Brasil, o debate ainda está em construção. O Projeto de Lei que estabelece um marco regulatório para inteligência artificial segue em discussão, enquanto órgãos públicos e especialistas avaliam como equilibrar inovação, proteção de direitos e desenvolvimento econômico.

Entre os temas discutidos estão transparência dos algoritmos, responsabilidade em caso de danos, proteção de dados pessoais e regras para aplicações consideradas de alto risco.

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O que está em jogo para a população

Enquanto as leis avançam lentamente, a inteligência artificial já participa de decisões que afetam milhões de pessoas.

Ela ajuda a selecionar candidatos em processos de recrutamento, recomendar conteúdos nas redes sociais, analisar pedidos de crédito, identificar fraudes financeiras e apoiar diagnósticos médicos.

Sem regras claras, especialistas alertam para desafios relacionados à privacidade, discriminação algorítmica, desinformação e responsabilidade por erros cometidos por sistemas automatizados.

Regular a inteligência artificial significa definir quais direitos serão preservados, quais responsabilidades caberão às empresas e quais limites deverão ser impostos a uma tecnologia que evolui mais rapidamente do que qualquer legislação já precisou acompanhar.

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