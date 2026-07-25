Samsung e SK Hynix fecham acordos de US$ 950 bilhões para fornecer chips de IA a empresas dos EUA

A Coreia do Sul deu mais um passo para consolidar sua posição como um dos principais polos globais da indústria de inteligência artificial. As fabricantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix anunciaram acordos de cooperação com empresas de tecnologia dos Estados Unidos que somam US$ 950 bilhões (cerca de R$ 4,8 trilhões) ao longo dos próximos cinco anos.

O anúncio foi feito neste sábado, 25, durante a visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, a San Francisco, onde participou de reuniões com executivos de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, entre elas OpenAI, Nvidia, Anthropic e Broadcom.

Segundo Kim Yong-beom, chefe de gabinete presidencial para política, os acordos preveem uma cooperação estratégica entre os fabricantes sul-coreanos de chips de memória e empresas americanas para atender à crescente demanda por infraestrutura voltada à inteligência artificial.

A maior parte do montante será destinada à SK Hynix, que firmou um acordo estimado em US$ 750 bilhões para fornecer chips de memória de alta performance a empresas como a Nvidia.

Já a Samsung Electronics assinou um memorando de entendimento de US$ 200 bilhões com a Broadcom para o fornecimento de chips avançados de memória e serviços de fundição (foundry), voltados à fabricação de semicondutores para aplicações de IA.

Os contratos têm duração prevista de cinco anos e reforçam a importância da Coreia do Sul no fornecimento dos componentes considerados essenciais para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial generativa, data centers e aceleradores de processamento.