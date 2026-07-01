O chefe invisível: quando o algoritmo manda mais do que seu gestor

Durante décadas, a figura do gestor foi associada à tomada de decisões, definição de metas e acompanhamento das equipes. Nos últimos anos, porém, parte dessas funções começou a ser transferida para algoritmos.

Em setores como logística, varejo, transporte por aplicativo e atendimento ao cliente, sistemas de inteligência artificial já distribuem atividades, calculam indicadores de produtividade, monitoram o desempenho dos funcionários e, em alguns casos, até recomendam advertências, promoções ou desligamentos.

O fenômeno, conhecido como gestão algorítmica, vem despertando a atenção de pesquisadores do trabalho, psicólogos e especialistas em ética da inteligência artificial.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Quando o algoritmo vira gestor

Na prática, a gestão algorítmica utiliza modelos matemáticos e sistemas de IA para automatizar decisões tradicionalmente atribuídas a supervisores.

Em centros de distribuição, por exemplo, algoritmos calculam quantos pedidos um funcionário deve separar por hora. No varejo, sistemas definem escalas de trabalho com base na demanda prevista.

Já em centrais de atendimento, a inteligência artificial acompanha métricas como tempo médio de resposta, avaliações de clientes, pausas durante o expediente e produtividade individual.

Embora um gerente continue existindo formalmente, muitas decisões passam a ser orientadas por indicadores gerados automaticamente pelo sistema.

Metas em tempo real

Uma das principais diferenças em relação aos modelos tradicionais de gestão é a velocidade.

Enquanto avaliações de desempenho costumavam acontecer mensal ou trimestralmente, plataformas baseadas em IA atualizam indicadores praticamente em tempo real. Em alguns ambientes, o trabalhador acompanha sua posição em rankings internos durante toda a jornada.

Essa dinâmica permite correções rápidas, mas também pode aumentar a sensação de vigilância constante. Para especialistas em comportamento organizacional, a percepção de estar sendo monitorado o tempo todo tende a elevar os níveis de estresse, especialmente quando os critérios utilizados pelo sistema não são totalmente transparentes.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Quando a decisão deixa de ser humana

Em algumas empresas, algoritmos já auxiliam processos de recursos humanos ao identificar padrões de desempenho, prever risco de rotatividade e sugerir quais colaboradores merecem reconhecimento ou precisam de acompanhamento.

Os especialistas fazem, no entanto, uma distinção importante: em organizações com boas práticas de governança, a IA funciona como ferramenta de apoio, enquanto a decisão final permanece sob responsabilidade de gestores humanos.

O debate surge justamente quando essa supervisão se torna limitada e profissionais passam a sentir que respondem mais aos números produzidos pelo sistema do que ao diálogo com seus líderes.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Os impactos psicológicos

Pesquisas sobre gestão algorítmica apontam que esse modelo pode gerar efeitos contraditórios.

Por um lado, critérios automatizados tendem a reduzir parte da subjetividade das avaliações. Por outro, trabalhadores relatam sensação de perda de autonomia, dificuldade para contestar decisões e aumento da pressão por desempenho contínuo.

Outro desafio é a chamada "opacidade algorítmica": muitas vezes o funcionário recebe uma nota, uma meta ou uma recomendação sem compreender exatamente quais fatores levaram o sistema àquela conclusão.

À medida que a inteligência artificial assume funções cada vez mais estratégicas dentro das empresas, especialistas defendem que transparência, supervisão humana e canais de contestação sejam considerados elementos essenciais. Afinal, mesmo quando um algoritmo participa das decisões, os impactos continuam recaindo sobre pessoas.