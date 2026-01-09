Nvidia contrata veterana do Google para liderar time de marketing

A Nvidia, principal fabricante de chips para inteligência artificial, contratou Alison Wagonfeld, ex-executiva do Google, para o cargo de diretora de marketing. Ela será a primeira a ocupar a cadeira de CMO (chief marketing officer) da história da empresa e se reportará diretamente ao CEO Jensen Huang. A mudança foi confirmada por Wagonfeld em uma publicação do LinkedIn.

Com a criação do cargo, há a centralização de funções de marketing que até então estavam diluídas entre diferentes executivos. De acordo com informações do Wall Street Journal, uma fonte que acompanhou os bastidores da decisão afirmou que todos os times de marketing e comunicação da Nvidia passarão a responder a Wagonfeld a partir de fevereiro, quando ela assume oficialmente.

"Após quase 10 anos construindo Google Cloud de uma startup promissora em 2016 para um negócio próspero de US$ 60 bilhões hoje, deixarei a Google no final de janeiro para ingressar na NVIDIA como diretora de Marketing", escreveu a executiva na rede social. "Estou muito feliz por estar mudando de um líder de IA para outro em um momento tão transformador. Google e NVIDIA compartilham uma parceria sólida e esperamos continuar colaborando", concluiu.

De um líder para outro

Nos últimos três anos, a Nvidia registrou um crescimento acelerado ao se tornar a principal fornecedora de chips usados em ferramentas e serviços avançados de inteligência artificial, os GPUs (Unidades de Processamento Gráfico, na sigla em inglês). A escalada disparou após o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, em 2022. A demanda elevou a visibilidade da Nvidia e transformou Huang em uma das principais referências globais no setor.

Na segunda-feira, 05, durante a feira CES 2026 em Las Vegas, Huang apresentou os próximos sistemas de servidores de IA da empresa, antes do cronograma habitual. De acordo com o executivo, a alta demanda tem acelerado o ritmo do desenvolvimento em toda a indústria. "A corrida pela IA começou. Todos estão tentando chegar à próxima fronteira", disse.

O desempenho financeiro anda lado a lado com o operacional. Neste último trimestre, a Nvidia anunciou vendas recordes de US$ 57 bilhões (R$ 307 bi), uma alta de 62% na comparação anual e acima das estimativas do mercado.

A chegada de Alison Wagonfeld acontece em um momento-chave da Nvidia, que tenta se preparar para a próxima fase do mercado de IA. Mesmo liderando o fornecimento de chips usados no treinamento de modelos, a empresa passou a direcionar investimentos para a inferência, etapa em que os modelos já treinados são executados em aplicações reais. Nesse contexto, a Nvidia firmou um acordo de US$ 20 bilhões com a Groq, startup especializada nesse tipo de chip.