Como usar o Perplexity para chegar mais preparado a uma entrevista de emprego

Chegar a uma entrevista sabendo apenas o nome da empresa e os requisitos da vaga pode deixar o candidato em desvantagem. Antes da conversa com o recrutador, uma pesquisa rápida sobre o negócio, o setor e os desafios da posição pode ajudar a formular respostas mais específicas e até render boas perguntas ao final da entrevista.

O Perplexity pode ser usado justamente nessa etapa. A plataforma pesquisa a internet e apresenta respostas acompanhadas das fontes utilizadas, permitindo conferir de onde vieram as informações.

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Pesquise a empresa antes da entrevista

O primeiro passo é descobrir o que mudou recentemente na organização, focando em dar uma tarefa mais específica ao Perplexity.

Um prompt possível é:

"Pesquise as principais informações sobre a empresa [nome] publicadas nos últimos 12 meses. Liste lançamentos, mudanças estratégicas, aquisições, resultados financeiros, expansão para novos mercados e principais desafios. Priorize fontes oficiais, veículos de imprensa e documentos da própria empresa."

A resposta pode servir como ponto de partida para entender o momento do negócio. Como o Perplexity apresenta as fontes consultadas, o candidato consegue abrir os materiais e conferir os dados antes de utilizá-los na conversa.

Entenda melhor a vaga

A descrição da posição também pode render uma pesquisa. Cole o anúncio no Perplexity e peça que a ferramenta identifique quais conhecimentos aparecem com mais frequência e quais parecem ser as prioridades do empregador.

"Analise esta descrição de vaga. Identifique as cinco competências mais importantes para a posição, explique por que cada uma pode ser relevante e sugira perguntas que um recrutador poderia fazer para avaliar essas habilidades."

A partir daí, o candidato pode relacionar os requisitos às próprias experiências. Isso ajuda a evitar respostas genéricas e prepara exemplos concretos para apresentar durante a entrevista.

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Descubra o que pode ser perguntado

Outra possibilidade é transformar a pesquisa em uma simulação. O próprio Perplexity recomenda prompts interativos para situações profissionais, incluindo a simulação de entrevistas.

O comando pode ser:

"Atue como recrutador para a vaga de [cargo]. Faça uma pergunta por vez, espere minha resposta e, depois de cada resposta, avalie se fui específico, claro e convincente. Faça perguntas de acompanhamento quando minha resposta estiver vaga."

O exercício fica mais útil quando o candidato responde sem consultar a IA. Assim, a ferramenta funciona como uma forma de treinamento, e não como uma maneira de montar respostas para serem decoradas.

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Vá além das informações básicas

Para uma pesquisa mais aprofundada, o modo Research do Perplexity realiza várias buscas, consulta numerosas fontes e organiza as descobertas em um relatório. O recurso tem acesso limitado para usuários gratuitos e é ampliado para assinantes do Perplexity Pro.

Uma boa estratégia é usá-lo para entender o setor em que a empresa atua, seus principais concorrentes e acontecimentos recentes que podem afetar o negócio.

No fim, a preparação não precisa resultar em um roteiro decorado. O objetivo é chegar à entrevista conhecendo melhor o contexto da vaga e tendo repertório suficiente para conversar sobre ele. A pesquisa feita pela IA é um ponto de partida; conferir as fontes e transformar as informações em exemplos próprios continua sendo responsabilidade do candidato.