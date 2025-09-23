Palantir: um ano depois de estrear na bolsa, preço da ação subiu 382% — o ‘Trump trade’ ajudou

Em meio ao entusiasmo do mercado com as soluções de inteligência artificial (IA) e os bons resultados dessas empresas, as ações da Palantir, que desenvolve softwares para análise de dados e IA, registraram novo recorde nesta terça-feira, 23, data que marca um ano de sua entrada no S&P 500. No período, os papéis acumularam alta de 382%, o melhor desempenho de uma empresa em seu primeiro ano no índice desde 2015.

Assim, a companhia alcança destaque em meio aos investimentos em inteligência artificial que dominam Wall Street, graças à força do seu software especializado em análise de dados.

Analistas da empresa de serviços financeiros Wedbush exergam na Palantir uma companhia tecnológica de geração única, com potencial para alcançar um valor de mercado de US$ 1 trilhão nos próximos três anos, "um nome central na revolução da IA".

Já o CEO da Palantir, Alex Karp, atribuiu a valorização das ações ao “impacto assombroso” da IA nos negócios da empresa. Ele destacou o papel das inovações em modelos de linguagem e chips de processamento, afirmando que a Palantir está no caminho para se tornar “a empresa de software dominante do futuro”.

Recordes e mais recordes

Na divulgação de seus resultados, no mês passado, a Palantir mostrou ter atingido pela primeira vez uma receita trimestral de mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,286 bilhões), com crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. A cifra foi impulsionada pelo aumento da demanda por soluções de inteligência artificial e pela ampliação de contratos com o governo dos Estados Unidos.

Já o lucro líquido no trimestre somou US$ 326,7 milhões, um salto de 144% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação ajustado foi de US$ 0,16, superando a estimativa de US$ 0,14 compilada pela CNBC.

A receita com contratos governamentais, por sua vez, cresceu 53%, somando US$ 426 milhões.

Olhando para o futuro, a Palantir projeta receita anual entre US$ 4,12 bilhões e US$ 4,15 bilhões. A estimativa para o terceiro trimestre varia entre US$ 1,083 bilhão e US$ 1,087 bilhão.

Contratos governamentais

A Palantir tem fortalecido sua presença junto ao governo federal dos EUA neste ano.

Em abril, a companhia fechou um acordo de US$ 30 milhões com o Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE, na sigla em inglês) para desenvolver sistemas capazes de monitorar vistos e acompanhar processos de deportação, segundo informações da Business Insider.

No mês seguinte, a empresa firmou parceria com a financiadora de hipotecas Fannie Mae, prevendo o uso de ferramentas de inteligência artificial para ajudar a unidade que investiga fraudes.

Outro destaque foi o contrato de US$ 795 milhões conquistado com a divisão de IA do Departamento de Defesa, válido até 2029. Foi o segundo acordo com a pasta — no ano passado, havia fechado outro no valor de US$ 480 milhões.

Assim, o volume recente de acordos e os laços com a Casa Branca tornaram a Palantir uma das maiores beneficiadas do chamado “Trump trade.”

Iniciativa privada

Apesar da forte presença em órgãos governamentais, empresas privadas também aplicam a tecnologia da Palantir:

American Airlines (AAL): usa o Foundry, plataforma que ajuda na tomada de decisões a partir de dados, para otimizar rotas, gerando economia de dezenas de milhões de dólares.

Novartis (NVS): consolidou grandes volumes de dados clínicos e de pesquisa, acelerando descobertas de medicamentos.

BP (BP): empregou a plataforma de inteligência artificial da Palantir para analisar dados de plataformas de petróleo, ajudando engenheiros a otimizar a produção.

O número de menções à empresa em teleconferências de resultados aumentou mais de quatro vezes no segundo trimestre de 2025, indicando reconhecimento crescente de suas soluções de IA de ponta.

Valuation

Apesar do forte desempenho financeiro e do entusiasmo do mercado, analistas do Goldman Sachs, UBS, Mizuho e Citi mantêm recomendação neutra para as ações da Palantir.

O principal motivo é o valuation: segundo a FactSet, a empresa é negociada a 276 vezes os lucros projetados, o segundo múltiplo mais alto entre as 20 maiores companhias dos EUA, atrás apenas da Tesla.

Nos últimos 12 meses, o múltiplo preço/lucro (P/L) chega a quase 800 vezes, ou seja, os investidores pagam US$ 800 por cada US$ 1 de lucro.

Para analistas, esse nível de valorização só se sustenta com um ritmo de crescimento excepcional e constante; qualquer frustração nos resultados pode levar a correções abruptas.

*Com agências internacionais