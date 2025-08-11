Como a aliança GM e Hyundai para 5 carros nas Américas deve beneficiar o mercado brasileiro

Os SUVs dominaram o mercado automotivo brasileiro no primeiro semestre de 2025, representando praticamente metade das vendas neste período. Segundo dados da Fenabrave, foram emplacados um total de 1,1 milhão de veículos no país entre janeiro e junho. Paralelamente, o segmento de carros híbridos e elétricos apresentou crescimento significativo, com 78.637 unidades emplacadas em 2024 e 112.891 no primeiro semestre de 2025.

Foi justamente com o foco nesse mercado de SUVs e veículos eletrificados que a General Motors (GM) e a Hyundai decidiram unir esforços, buscando fortalecer a atuação conjunta para enfrentar a crescente concorrência dos carros chineses nos mercados da América Central e do Sul.

Em setembro de 2024, as duas montadoras firmaram um memorando de entendimento que agora detalhou o desenvolvimento conjunto de cinco modelos. Essa colaboração representa a primeira do tipo para a Hyundai junto a uma grande montadora global. Para a GM, a parceria faz parte de um programa maior de alianças estratégicas, que já incluiu colaborações com empresas como a Honda.

Detalhes da parceria entre GM e Hyundai

O acordo contempla o codesenvolvimento de quatro veículos para os mercados da América Central e América do Sul: um SUV, um carro de passeio, uma picape compacta e uma picape média. Todos contarão com arquitetura flexível, com opções para motor a combustão interna ou sistema híbrido. Além disso, há ainda o planejamento para uma van comercial totalmente elétrica, voltada ao mercado norte-americano.

A GM ficará responsável pelo desenvolvimento da plataforma da picape média, enquanto a Hyundai cuidará dos veículos compactos e da van elétrica. Apesar de partilharem plataformas, cada modelo terá design interno e externo exclusivo para preservar as características de cada marca.

Ou seja, veremos novos modelos das duas montadoras circulando pelas ruas brasileiras, o que vai beneficiar o consumidor. As empresas estimam que as vendas desses veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano quando a produção estiver totalmente escalada.

Não há expectativa de impactos nas operações industriais já existentes, como na fábrica da Hyundai em Piracicaba (SP), e da GM em plantas como em São Caetano do Sul (SP), Gravataí (RS), São José dos Campos (SP) ou em Joinville (SC). A engenharia para os veículos destinados à América Latina começará em breve, com planos de lançamento para 2028.

Ainda na colaboração, GM e Hyundai planejam ações conjuntas nas áreas de compras, logística e matérias-primas, incluindo o uso de aço com baixa emissão de carbono. Eventuais projetos futuros poderão envolver motores de combustão, híbridos, elétricos a bateria e células de combustível a hidrogênio, sujeitos às aprovações regulatórias aplicáveis.