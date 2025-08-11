Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Como a aliança GM e Hyundai para 5 carros nas Américas deve beneficiar o mercado brasileiro

Todos os carros contarão com arquitetura flexível, com opções para motor a combustão interna ou sistema híbrido

Fábrica da GM no Brasil: sinergia com a Hyundai. (Dado Galdieri/Getty Images)

Fábrica da GM no Brasil: sinergia com a Hyundai. (Dado Galdieri/Getty Images)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06h05.

Tudo sobreCarros
Saiba mais

Os SUVs dominaram o mercado automotivo brasileiro no primeiro semestre de 2025, representando praticamente metade das vendas neste período. Segundo dados da Fenabrave, foram emplacados um total de 1,1 milhão de veículos no país entre janeiro e junho. Paralelamente, o segmento de carros híbridos e elétricos apresentou crescimento significativo, com 78.637 unidades emplacadas em 2024 e 112.891 no primeiro semestre de 2025.

Foi justamente com o foco nesse mercado de SUVs e veículos eletrificados que a General Motors (GM) e a Hyundai decidiram unir esforços, buscando fortalecer a atuação conjunta para enfrentar a crescente concorrência dos carros chineses nos mercados da América Central e do Sul.

Em setembro de 2024, as duas montadoras firmaram um memorando de entendimento que agora detalhou o desenvolvimento conjunto de cinco modelos. Essa colaboração representa a primeira do tipo para a Hyundai junto a uma grande montadora global. Para a GM, a parceria faz parte de um programa maior de alianças estratégicas, que já incluiu colaborações com empresas como a Honda.

Detalhes da parceria entre GM e Hyundai

O acordo contempla o codesenvolvimento de quatro veículos para os mercados da América Central e América do Sul: um SUV, um carro de passeio, uma picape compacta e uma picape média. Todos contarão com arquitetura flexível, com opções para motor a combustão interna ou sistema híbrido. Além disso, há ainda o planejamento para uma van comercial totalmente elétrica, voltada ao mercado norte-americano.

A GM ficará responsável pelo desenvolvimento da plataforma da picape média, enquanto a Hyundai cuidará dos veículos compactos e da van elétrica. Apesar de partilharem plataformas, cada modelo terá design interno e externo exclusivo para preservar as características de cada marca.

Ou seja, veremos novos modelos das duas montadoras circulando pelas ruas brasileiras, o que vai beneficiar o consumidor. As empresas estimam que as vendas desses veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano quando a produção estiver totalmente escalada.

Não há expectativa de impactos nas operações industriais já existentes, como na fábrica da Hyundai em Piracicaba (SP), e da GM em plantas como em São Caetano do Sul (SP), Gravataí (RS), São José dos Campos (SP) ou em Joinville (SC). A engenharia para os veículos destinados à América Latina começará em breve, com planos de lançamento para 2028.

Ainda na colaboração, GM e Hyundai planejam ações conjuntas nas áreas de compras, logística e matérias-primas, incluindo o uso de aço com baixa emissão de carbono. Eventuais projetos futuros poderão envolver motores de combustão, híbridos, elétricos a bateria e células de combustível a hidrogênio, sujeitos às aprovações regulatórias aplicáveis.

  • A nova Ford Ranger Raptor : 400 unidades vendidas em apenas 5 horas

    1/15 A nova Ford Ranger Raptor : 400 unidades vendidas em apenas 5 horas (A nova Ford Ranger Raptor : 400 unidades vendidas em apenas 5 horas)

  • O Volkswagen T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil

    2/15 O Volkswagen T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil (O Volkswagen T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil)

  • O Ora 03 Skin, da GWM: autonomia de 232 quilômetros

    3/15 O Ora 03 Skin, da GWM: autonomia de 232 quilômetros (O Ora 03 Skin, da GWM: autonomia de 232 quilômetros)

  • BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil

    4/15 BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil (BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil)

  • Jeep Renegade: mais meio milhão de unidades vendidas no Brasil

    5/15 Jeep Renegade: mais meio milhão de unidades vendidas no Brasil (Jeep Renegade: mais meio milhão de unidades vendidas no Brasil)

  • O novo Peugeot 2008: design marcante e inovador

    6/15 O novo Peugeot 2008: design marcante e inovador (O novo Peugeot 2008: design marcante e inovador)

  • A Rampage Rebel Ignition: robustez sem tamanho exagerado

    7/15 A Rampage Rebel Ignition: robustez sem tamanho exagerado (A Rampage Rebel Ignition: robustez sem tamanho exagerado)

  • Mercedes-Benz CLA 200 Progressive: acabamento refinado e cores exclusivas.

    8/15 Mercedes-Benz CLA 200 Progressive: acabamento refinado e cores exclusivas. (Mercedes-Benz CLA 200 Progressive: acabamento refinado e cores exclusivas.)

  • Megane E-Tech: virada de estilo para a Renault

    9/15 Megane E-Tech: virada de estilo para a Renault (Megane E-Tech: virada de estilo para a Renault)

  • Volvo EX30: linha premium da marca incluem equipamentos de segurança avançados

    10/15 Volvo EX30: linha premium da marca incluem equipamentos de segurança avançados (Volvo EX30: linha premium da marca incluem equipamentos de segurança avançados)

  • Toyota Corolla Cross 2025: atualização visual e novos itens de conveniência

    11/15 Toyota Corolla Cross 2025: atualização visual e novos itens de conveniência (Toyota Corolla Cross 2025: atualização visual e novos itens de conveniência)

  • BMW X7: visual ousado e robusto

    12/15 BMW X7: visual ousado e robusto (BMW X7: visual ousado e robusto)

  • O Lexus RX 450h+: design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional

    13/15 O Lexus RX 450h+: design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional (O Lexus RX 450h+: design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional)

  • Ferrari Purosangue: câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1

    14/15 Ferrari Purosangue: câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1 (Ferrari Purosangue: câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1)

  • O Audi RS6 Avant Performance: de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos

    15/15 O Audi RS6 Avant Performance: de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos (O Audi RS6 Avant Performance: de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos)

Acompanhe tudo sobre:CarrosGM – General MotorsHyundai

Mais de Casual

Exclusivo: Casa Cipriani vai abrir unidade do clube privado em São Paulo

Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano; entenda

Por que o design autoral brasileiro é a resposta para uma casa com alma

Ferrari rara que saiu branca da fábrica vai a leilão e pode chegar a R$ 250 milhões

Mais na Exame

Brasil

Lula anuncia nesta semana pacote de ajuda a setores atingidos por tarifas de Trump

Macro em Pauta

Edinho Silva, presidente do PT, é o entrevistado da EXAME nesta segunda

Marketing

Papai Maiô, pai da Marisa Maiô, estrela nova campanha da Tim; veja vídeo

Pop

Faustão é extubado e segue internado: saiba qual é o estado de saúde do apresentador