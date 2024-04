Microsoft investirá US$ 2,9 bilhões em IA no Japão

A Microsoft anunciou um investimento de 2,9 bilhões de dólares nos próximos dois anos no Japão para estimular o setor de Inteligência Artificial (IA) e fortalecer as defesas cibernéticas contra ameaças da China e da Rússia.

O anúncio coincide com a visita a Washington do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e destaca o desejo do arquipélago asiático de virar uma grande potência da IA.

"Este é o maior investimento individual da Microsoft em seus 46 anos de história no Japão", disse o presidente da empresa americana, Brad Smith, que se reuniu na terça-feira com Kishida.

"Os investimentos são ingredientes essenciais para que o Japão construa uma economia robusta de IA", acrescentou.

O investimento fornecerá "recursos de computação mais avançados", ajudará a formar três milhões de trabalhadores japoneses em IA em três anos e será destinado à abertura de um laboratório de pesquisa em Tóquio concentrado em IA e robótica.

A empresa americana também revelou planos de colaborar com o governo japonês para fortalecer a segurança cibernética do país após um aumento nos casos de ataques de hackers.

Outra grande empresa americana, Google, criou em março um centro de segurança virtual no Japão, também concebido para melhorar a proteção neste setor na região Ásia-Pacífico.