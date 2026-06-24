Como o bom design de apps do Brasil colocou o país no mapa da Figma

*SAN FRANCISCO - O Brasil passou a integrar, pela primeira vez, a maior pesquisa de inteligência artificial e design da plataforma de Figma, divulgada nesta quarta-feira, 24, durante o Config, em San Francisco.

A inclusão é pequena no enunciado, mas reveladora da estratégia da empresa: o crescimento está cada vez mais fora dos Estados Unidos, e o país vira peça desse mapa.

Para o CEO da Figma, o código virou material do designer - e isso pode assustar os devs

Para a edição de 2026, a Figma ampliou a amostra do estudo de sete para dez mercados, acrescentando Brasil, Índia e Coreia do Sul ao grupo formado por Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, França, Canadá e Austrália.

A pesquisa reúne três anos de dados, com mais de 8.000 respostas, e só na rodada deste ano ouviu 4.392 profissionais.

Quem usa a Figma no Brasil

A base de clientes locais ajuda a explicar o interesse. Empresas como Nubank, Itaú Unibanco, Mercado Livre, iFood, BTG Pactual, Sicredi e Totvs usam a plataforma no dia a dia para desenhar interfaces e desenvolver produtos e, segundo a própria Figma, mais de um terço das companhias listadas no Ibovespa recorrem à ferramenta em suas operações.

O exemplo mais robusto é o do Nubank. O banco digital construiu inteiramente na Figma o seu design system, batizado de NuDS, que padroniza e dá acessibilidade às telas do aplicativo em Brasil, México e Colômbia.

O sistema reúne mais de 100 componentes reutilizáveis e chegou a sustentar cerca de 320.000 linhas de código na plataforma, virando peça central da operação de design e engenharia da fintech, uma mostra de até onde uma empresa brasileira levou a ferramenta.

A virada para os emergentes

O movimento brasileiro se encaixa em uma guinada mais ampla rumo a mercados emergentes. No mesmo evento, a Figma anunciou a primeira edição do Config India, marcada para Bengaluru em 15 de outubro de 2026, desdobramento do escritório que a empresa abriu na cidade indiana em novembro de 2025.

Há ainda um dado que ajuda a explicar o interesse por públicos novos: a Figma diz que cerca de dois terços de seus usuários ativos mensais não se identificam como designers. Ou seja, a ferramenta deixou de ser exclusividade de uma profissão e passou a ser usada por desenvolvedores, gerentes de produto e outros perfis — um alargamento de base que torna mercados como o Brasil ainda mais estratégicos.

Para o profissional brasileiro, a entrada do país na pesquisa também significa, na prática, passar a ser ouvido em um dos termômetros mais acompanhados sobre como a IA está mudando o trabalho de quem cria produtos digitais.

*O jornalista viajou a convite da empresa.