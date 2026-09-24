170 milhões de empregos vão surgir até 2030 e novas habilidades serão necessárias. Como se preparar

O mercado de trabalho deve passar por uma grande transformação até 2030. 170 milhões de empregos podem ser criados no mundo, enquanto 92 milhões de postos atuais podem ser deslocados, segundo o Future of Jobs Report 2025, do World Economic Forum (WEF).

O saldo projetado é positivo, com 78 milhões de empregos a mais. Os números, porém, não significam apenas aumento de vagas. O relatório aponta uma mudança na composição das ocupações e nas habilidades exigidas pelas empresas.

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Inteligência artificial está entre os motores da mudança

O levantamento reúne respostas de mais de 1.000 empresas, que representam mais de 14 milhões de trabalhadores em 55 economias. O estudo considera diferentes fatores de transformação, como avanços tecnológicos, mudanças demográficas, transição energética e cenário econômico.

Entre os fatores analisados, a mudança tecnológica aparece como um dos principais motores da transformação. O WEF estima que avanços em inteligência artificial e processamento de informações serão transformadores para 86% dos empregadores consultados até 2030.

A inteligência artificial também aparece entre as áreas associadas às ocupações que mais crescem proporcionalmente. Especialistas em big data, profissionais de inteligência artificial e machine learning e desenvolvedores de software estão entre os cargos com maior expansão projetada.

Quais habilidades devem ganhar importância

A mudança não está restrita aos cargos diretamente ligados à tecnologia. O relatório estima que 39% das habilidades essenciais dos trabalhadores devem mudar até 2030.

Entre as competências que mais devem crescer estão:

Inteligência artificial e big data

Redes e cibersegurança

Alfabetização tecnológica

Pensamento analítico

Pensamento criativo

Resiliência, flexibilidade e agilidade

Liderança e influência social

O estudo também aponta que curiosidade e aprendizado contínuo devem ganhar importância. Isso indica que a adaptação profissional não depende apenas de aprender a utilizar uma ferramenta específica, mas de desenvolver competências que acompanhem mudanças tecnológicas e organizacionais.

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Nem todos os empregos ligados à IA

Embora tecnologia esteja entre os principais fatores de transformação, as novas oportunidades não ficarão concentradas em empresas de tecnologia.

O WEF prevê crescimento expressivo de funções como profissionais de cuidados, professores, trabalhadores da construção civil, motoristas de entrega, vendedores e trabalhadores do setor de alimentos. A demanda por profissionais também deve aumentar em áreas relacionadas à transição energética e à sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, algumas funções administrativas e operacionais aparecem entre as ocupações com maior queda projetada. Caixas e assistentes administrativos estão entre os cargos que devem perder espaço, enquanto designers gráficos também aparecem na lista de funções em declínio associadas às mudanças tecnológicas.

O que isso significa para quem já está trabalhando

Os dados indicam que a transformação do mercado não deve ocorrer apenas pela criação ou eliminação de cargos. Parte relevante da mudança estará nas tarefas realizadas dentro das profissões e nas competências necessárias para executá-las.

O próprio WEF aponta que 69% das mais de 2.800 habilidades analisadas apresentam capacidade baixa ou muito baixa de substituição pela atual geração de ferramentas de IA generativa. Atividades que exigem interação humana, julgamento contextual ou execução física continuam apresentando limitações para a tecnologia atual.

Por isso, profissionais de áreas diferentes da tecnologia também podem ser afetados pela expansão da inteligência artificial. Em funções como marketing, finanças, recursos humanos, comunicação e administração, por exemplo, ferramentas de IA podem alterar a forma como tarefas de análise, produção e processamento de informações são realizadas.

O cenário projetado pelo WEF mostra, portanto, um mercado com mais oportunidades e mais transformação até 2030. Para quem já está empregado, a principal mudança pode estar menos no surgimento de uma nova profissão e mais na evolução das habilidades exigidas dentro da carreira atual.

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