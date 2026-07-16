IA barata, de código aberto e chinesa: a estratégia da Moonshot para vencer o Claude

A startup chinesa de inteligência artificial (IA) Moonshot deve lançar em breve um concorrente para modelos americanos, como o Claude, da Anthropic.

O modelo K3 deve ser lançado nos próximos dias, segundo o Financial Times. O modelo será o maior da China até o momento, com 2 a 3 trilhões de parâmetros.

A Anthropic não divulgou os parâmetros de seus modelos, mas especialistas do setor especulam que o Opus 4.8 tenha entre 1,5 e 2 trilhões de parâmetros.

O lançamento do K3 também reforça uma percepção que começa a ganhar força na indústria sobre a vantagem dos Estados Unidos em relação à China em inteligência artificial estar diminuindo.

Questão geopolítica

Embora OpenAI e Anthropic ainda liderem nos modelos mais avançados, investidores e executivos do setor avaliam que a diferença de desempenho entre os dois países encolheu nos últimos meses.

A mudança já influencia o mercado. Empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa passaram a adotar modelos chineses para reduzir gastos com inteligência artificial, justamente no momento em que OpenAI e Anthropic elevam os preços de seus serviços. Após investir centenas de bilhões de dólares em infraestrutura e treinamento de modelos, as desenvolvedoras americanas iniciaram uma nova fase de monetização de suas plataformas.

A Anthropic, por exemplo, anunciou que aumentará em setembro o preço do Opus 4.8, seu modelo mais avançado. Em direção oposta, empresas chinesas como Moonshot AI e DeepSeek apostam em modelos de pesos abertos (open weight), que podem ser baixados, modificados e executados pelos próprios usuários.

Além de oferecer maior flexibilidade, essas soluções custam menos: o K2.6, da Moonshot, tem preço equivalente a cerca de um terço do Opus 4.8.