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IA barata, de código aberto e chinesa: a estratégia da Moonshot para vencer o Claude

Nova leva de modelos de IA aposta em arquitetura aberta e baixo custo para desafiar os modelos mais avançados dos Estados Unidos

Moonshot: empresa chinesa quer desafiar liderança das americanas em IA (Imagem gerada por IA/Exame)

Moonshot: empresa chinesa quer desafiar liderança das americanas em IA (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 10h41.

Última atualização em 16 de julho de 2026 às 10h53.

A startup chinesa de inteligência artificial (IA) Moonshot deve lançar em breve um concorrente para modelos americanos, como o Claude, da Anthropic.

O modelo K3 deve ser lançado nos próximos dias, segundo o Financial Times. O modelo será o maior da China até o momento, com 2 a 3 trilhões de parâmetros.

A Anthropic não divulgou os parâmetros de seus modelos, mas especialistas do setor especulam que o Opus 4.8 tenha entre 1,5 e 2 trilhões de parâmetros.

O lançamento do K3 também reforça uma percepção que começa a ganhar força na indústria sobre a vantagem dos Estados Unidos em relação à China em inteligência artificial estar diminuindo.

Questão geopolítica

Embora OpenAI e Anthropic ainda liderem nos modelos mais avançados, investidores e executivos do setor avaliam que a diferença de desempenho entre os dois países encolheu nos últimos meses.

A mudança já influencia o mercado. Empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa passaram a adotar modelos chineses para reduzir gastos com inteligência artificial, justamente no momento em que OpenAI e Anthropic elevam os preços de seus serviços. Após investir centenas de bilhões de dólares em infraestrutura e treinamento de modelos, as desenvolvedoras americanas iniciaram uma nova fase de monetização de suas plataformas.

A Anthropic, por exemplo, anunciou que aumentará em setembro o preço do Opus 4.8, seu modelo mais avançado. Em direção oposta, empresas chinesas como Moonshot AI e DeepSeek apostam em modelos de pesos abertos (open weight), que podem ser baixados, modificados e executados pelos próprios usuários.

Além de oferecer maior flexibilidade, essas soluções custam menos: o K2.6, da Moonshot, tem preço equivalente a cerca de um terço do Opus 4.8.

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