Inteligência Artificial

Nvidia compra US$ 2 bilhões em ações da Synopsys

Parceria visa acelerar desenvolvimento de sistemas inteligentes e ferramentas de engenharia baseadas em IA

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10h45.

Última atualização em 1 de dezembro de 2025 às 10h52.

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 1º, a compra de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões) em ações da Synopsys como parte de uma parceria estratégica para acelerar soluções de computação e engenharia com inteligência artificial.

O acordo, de longo prazo e sem exclusividade, inclui colaboração no desenvolvimento de aplicações de alta performance computacional, expansão de serviços em nuvem e iniciativas conjuntas de entrada no mercado, segundo comunicado oficial das empresas. As ações foram adquiridas a US$ 414,79 cada, valor acima da cotação média da Synopsys no mês anterior.

Fundada nos Estados Unidos, a Synopsys é uma das líderes mundiais em automação de design eletrônico e ferramentas para projetos de chips, como os semicondutores que alimentam sistemas de inteligência artificial. A Nvidia, por sua vez, produz as unidades de processamento gráfico, ou GPUs, essenciais para treinar e operar modelos de IA.

Nvidia; Jensen Huang

Jensen Huang: CEO da Nvidia (Wikimedia Commons)

Em nota, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a parceria “reinventa a engenharia e o design com computação acelerada e inteligência artificial”. Para Sassine Ghazi, CEO da Synopsys, a aliança busca responder à complexidade crescente de sistemas inteligentes, integrando eletrônica e física com apoio de IA.

A notícia teve impacto imediato nos mercados. As ações da Synopsys subiram cerca de 7% no pré-mercado da Nasdaq, enquanto os papéis da Nvidia recuaram 1%. Ambas as empresas realizam uma coletiva de imprensa nesta manhã para detalhar o acordo.

O movimento consolida a posição da Nvidia como um dos principais atores da chamada "corrida da inteligência artificial", ao ampliar sua atuação além da fabricação de chips e se aproximar das etapas iniciais de desenvolvimento de hardware e software.

Apesar da relevância do anúncio, a parceria não é exclusiva, o que permite que tanto Nvidia quanto Synopsys continuem colaborando com outras empresas no ecossistema de tecnologia, incluindo concorrentes.

Acompanhe tudo sobre:Nvidia
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Disney testa IA da francesa Animaj para acelerar produção de animações

Morgan Stanley prevê alta de até 41% em ações da Nvidia

Salários na construção de data centers de IA nos EUA passam de US$ 200 mil

HSBC firma acordo para acessar ferramentas de IA da francesa Mistral

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Disney testa IA da francesa Animaj para acelerar produção de animações

Minhas Finanças

Pix bate recorde de R$ 166 bi em transações em um único dia

Tecnologia

Ações da Airbus cairam até 10% desde que falhas de fabricação foram reveladas

Pop

Feriados em dezembro de 2025: confira o calendário e datas comemorativas