Nvidia compra US$ 2 bilhões em ações da Synopsys

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 1º, a compra de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões) em ações da Synopsys como parte de uma parceria estratégica para acelerar soluções de computação e engenharia com inteligência artificial.

O acordo, de longo prazo e sem exclusividade, inclui colaboração no desenvolvimento de aplicações de alta performance computacional, expansão de serviços em nuvem e iniciativas conjuntas de entrada no mercado, segundo comunicado oficial das empresas. As ações foram adquiridas a US$ 414,79 cada, valor acima da cotação média da Synopsys no mês anterior.

Fundada nos Estados Unidos, a Synopsys é uma das líderes mundiais em automação de design eletrônico e ferramentas para projetos de chips, como os semicondutores que alimentam sistemas de inteligência artificial. A Nvidia, por sua vez, produz as unidades de processamento gráfico, ou GPUs, essenciais para treinar e operar modelos de IA.

Jensen Huang: CEO da Nvidia (Wikimedia Commons)

Em nota, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a parceria “reinventa a engenharia e o design com computação acelerada e inteligência artificial”. Para Sassine Ghazi, CEO da Synopsys, a aliança busca responder à complexidade crescente de sistemas inteligentes, integrando eletrônica e física com apoio de IA.

A notícia teve impacto imediato nos mercados. As ações da Synopsys subiram cerca de 7% no pré-mercado da Nasdaq, enquanto os papéis da Nvidia recuaram 1%. Ambas as empresas realizam uma coletiva de imprensa nesta manhã para detalhar o acordo.

O movimento consolida a posição da Nvidia como um dos principais atores da chamada "corrida da inteligência artificial", ao ampliar sua atuação além da fabricação de chips e se aproximar das etapas iniciais de desenvolvimento de hardware e software.

Apesar da relevância do anúncio, a parceria não é exclusiva, o que permite que tanto Nvidia quanto Synopsys continuem colaborando com outras empresas no ecossistema de tecnologia, incluindo concorrentes.