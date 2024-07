Microsoft desiste de assento de observador no conselho da OpenAI

A Microsoft anunciou na terça-feira, 9, à noite que está desistindo de seu assento de observador no conselho da OpenAI, destacando que viu "significativos progressos" nos últimos oito meses e que está confiante na direção da empresa, não considerando mais necessário o assento.

"Nos últimos oito meses, testemunhamos progressos significativos do novo conselho e estamos confiantes na direção da empresa." "Dado tudo isso, não acreditamos mais que nosso papel limitado como observador seja necessário," acrescentou a Microsoft.

A OpenAI reconstituiu seu conselho a partir de novembro com o retorno de Altman como CEO, mantendo apenas um membro anterior do conselho (Adam D'Angelo) e adicionando Bret Taylor como presidente, além do ex-secretário do Tesouro Larry Summers. Mais tarde, a empresa reintegrou Altman ao conselho e continuou a adicionar membros, mais recentemente o ex-oficial da NSA Paul Nakasone.

A Bloomberg relatou na semana passada que a OpenAI planejava dar ao executivo da Apple, Phil Schiller, um assento de observador. A Apple e a OpenAI anunciaram uma parceria no mês passado que permitirá aos usuários de iPhone e Mac usarem o Siri para consultar o ChatGPT. Com a saída da Microsoft, a OpenAI não planeja mais ter observadores em seu conselho, segundo uma fonte familiarizada com o pensamento da empresa.

Ao desistir de seu assento de observador, a Microsoft remove um potencial ponto de discórdia para os reguladores antitruste que poderiam se opor ao envolvimento significativo da gigante com a OpenAI. "Estamos gratos à Microsoft por expressar confiança no Conselho e na direção da empresa, e esperamos continuar nossa parceria de sucesso," disse a OpenAI em um comunicado enviado ao site Axios. A OpenAI acrescentou que está "estabelecendo uma nova abordagem para informar e envolver parceiros estratégicos chave — como Microsoft e Apple — e investidores — como a Thrive Capital e a Khosla Ventures".