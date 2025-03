Meta AI finalmente chega na UE e empresa culpa regulação pela demora

A Meta anunciou que a ferramenta de inteligência artificial da companhia, Meta AI, chega a 41 países da Europa e a 21 territórios estrangeiros a partir desta semana. De acordo com a empresa, esta é a maior expansão global do assistente de IA até o momento.

Em nota publicada nesta quarta-feira, 19, a empresa relacionou o tempo demandado para chegar ao continente com questões regulatórias da região. A ferramenta estará disponível nas próximas semanas de forma gratuita no Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger. O chat com Meta AI estará disponível em seis idiomas.

Segundo reportou o The Verge, a ferramenta poderá ser usada como chatbot e pode ajudar a responder perguntas usando informações da web. Outra funcionalidade disponível é a exibição de certos tipos de conteúdo no feed do Instagram. O modelo não foi treinado com dados de pessoas da União Europeia.

No entanto, usuários europeus não poderão usar o assistente de IA para gerar ou editar imagens. Também não será possível fazer perguntas sobre determinada foto.

“Nós continuaremos a trabalhar de forma colaborativa com reguladores para que pessoas da Europa tenham acesso e sejam propriamente servidas pelas inovações da Meta AI que já estão disponíveis no resto do mundo”, afirmou a porta-voz da Meta, Ellie Heatrick.

No Brasil, a liberação da Meta AI foi adiada depois da descoberta de que a empresa utilizava posts para treinar a ferramenta, o que gerou forte reação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e de entidades de defesa do consumidor. Para lançar o recurso, a companhia precisou se comprometer a avisar aos usuários sobre a coleta de dados e a deixar um formulário de recusa visível nos aplicativos. O assistente de IA chegou ao Brasil em outubro de 2024.