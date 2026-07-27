Quem recebe o Bolsa Família esta semana? Confira o calendário

O pagamento da parcela de julho do Bolsa Família entra na reta final nesta semana. O calendário começou no último dia 20 e se encerra na sexta-feira, 31 de julho. Para quem ainda não recebeu, os depósitos de 27 a 31 de julho contemplam as famílias com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6, 7, 8, 9 e 0.

Os repasses são feitos pela Caixa Econômica Federal e liberados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, conforme o último dígito do NIS. Neste mês, o valor médio pago às famílias é de R$ 679,19, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Quem recebe o Bolsa Família esta semana

Nesta semana, entre 27 e 31 de julho, recebem os beneficiários com os seguintes finais de NIS:

NIS final 6: 27 de julho (segunda-feira)

27 de julho (segunda-feira) NIS final 7: 28 de julho (terça-feira)

28 de julho (terça-feira) NIS final 8: 29 de julho (quarta-feira)

29 de julho (quarta-feira) NIS final 9: 30 de julho (quinta-feira)

30 de julho (quinta-feira) NIS final 0: 31 de julho (sexta-feira)

As famílias com NIS de final 1 a 5 já receberam o benefício na semana passada, entre 20 e 24 de julho, seguindo a mesma lógica do escalonamento.

Como saber o seu final de NIS

A data de pagamento depende do último dígito do NIS do Responsável Familiar, número usado para identificar a pessoa inscrita no Cadastro Único. As famílias com NIS terminado em 1 recebem no primeiro dia do calendário; as de final 2, no segundo dia; e assim por diante, até chegar ao final 0, no último dia. O número está impresso no cartão do programa e também pode ser consultado no aplicativo Bolsa Família e no Caixa Tem.

Valores do benefício

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família beneficiária, que pode ser somado a adicionais conforme a composição familiar. Entre os complementos estão o Benefício Primeira Infância, de R$ 150 por criança de até 6 anos (zero a sete anos incompletos); o Benefício Variável Familiar, de R$ 50 por gestante, nutriz e por criança e adolescente de 7 a 18 anos incompletos; e o Benefício Variável Familiar Nutriz, voltado a famílias com bebês de até 6 meses.

Como movimentar o dinheiro

Os recursos podem ser movimentados de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, usados na função débito com o cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Pagamento antecipado em municípios em emergência

Famílias que moram em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal podem ter o pagamento antecipado para o primeiro dia do calendário, no chamado pagamento unificado — quando todos os beneficiários daquela cidade recebem na mesma data, independentemente do final do NIS. Em julho, a antecipação alcançou 175 municípios de seis estados: Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

Regras para continuar recebendo

Para manter o benefício, as famílias precisam cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Entre as exigências estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, a atualização da caderneta de vacinação e o acompanhamento pré-natal das gestantes. Também é necessário manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados.

Onde tirar dúvidas

Dúvidas sobre o pagamento podem ser esclarecidas pelo telefone 121, do MDS, e pelo 111, canal de atendimento da Caixa sobre o cartão e o saque do benefício.