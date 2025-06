Após crítica, Meta AI ganha aviso para impedir compartilhamento acidental de conversas privadas

Na semana passada, foi revelado que uma falha de design do Meta AI estava transformando o aplicativo em um grande pesadelo de privacidade, pois usuários estavam compartilhando com o mundo inteiro suas conversas privadas sem saberem ou serem alertados. Como resposta às críticas, a Meta introduziu uma medida de segurança nesta segunda-feira, 16, com um novo pop-up que alerta sobre a publicização de informações sensíveis.

Agora, sempre que um usuário tenta compartilhar um conteúdo no feed do Meta AI, um aviso é exibido alertando sobre o potencial de exposição pública. A novidade aparece após o usuário clicar em "compartilhar", informando que "seus prompts são públicos e visíveis para todos" e recomendando que informações pessoais ou sensíveis não sejam compartilhadas.

Essa ação foi tomada após relatos de que o feed estava cheio de dados privados compartilhados acidentalmente, como endereços, detalhes de processos judiciais e até conversas sobre assuntos confidenciais, incluindo pedidos de ajuda para escrever cartas de referência legais ou até para cometer fraudes.

Para evitar postagens imediatas, a nova funcionalidade exige que o usuário clique novamente na tela após o aviso para confirmar a publicação. Embora a nova medida de segurança tenha sido bem recebida, surgiram dúvidas sobre o impacto dela na frequência de postagens de texto e áudio no feed, que atualmente parece estar mais voltado para imagens.

Tentativa de salvar o app

Após a integração com Facebook, Instagram e WhatsApp, o app independente Meta AI foi lançado com grandes expectativas, mas, desde o lançamento, em 29 de abril, apenas 6,5 milhões de downloads foram feitos.

A nova medida de segurança busca mitigar os danos à privacidade e salvar o app, respondendo às denúncias de exposições não autorizadas de conversas privadas. Mesmo com a mudança, alguns usuários ainda podem continuar compartilhando conteúdos de forma intencional, o que continua a ser uma preocupação para a Meta.