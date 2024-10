Insegurança alimentar faz Delta suspender serviço de refeições quentes em mais de 200 voos

A Delta Air Lines suspendeu o serviço de refeições quentes em mais de 200 voos saindo do Aeroporto Metropolitano de Detroit, nos Estados Unidos, nos últimos dias devido a uma questão de segurança alimentar identificada em sua unidade de catering local. A interrupção dos serviços foi necessária após uma inspeção revelar preocupações que levaram a companhia e sua parceira de catering a suspenderem temporariamente todas as atividades de preparo de alimentos quentes no local. As informações são da CNBC.

De acordo com um comunicado oficial da Delta, o problema foi detectado durante uma inspeção de rotina na cozinha, operada por um parceiro especializado no preparo das refeições. “Durante uma recente inspeção em uma cozinha do aeroporto DTW, o parceiro de catering da Delta foi notificado sobre um problema de segurança alimentar na instalação. Delta e seu parceiro de catering imediatamente suspenderam a produção de alimentos quentes e a atividade da unidade. O serviço de alimentos quentes e outros itens serão administrados por outras instalações,” disse a empresa em nota.

Enquanto o problema não é resolvido, a Delta transferiu o preparo das refeições quentes para outras cozinhas, assegurando que os passageiros afetados nos voos impactados possam continuar a receber refeições a bordo. Em alguns casos, especialmente em voos de primeira classe, a empresa substituiu as refeições quentes por lanches e outras opções de consumo imediato.

Sem maiores problemas

A companhia aérea disse que nenhum cliente ou funcionário adoeceu devido ao incidente, mas, ainda assim, ofereceu compensações aos passageiros impactados na forma de vouchers de viagem ou milhas de seu programa de fidelidade. Essa medida visa mitigar o impacto negativo do evento, proporcionando aos passageiros uma compensação pela inconveniência causada.

Este incidente não é o primeiro problema relacionado a refeições em voos da Delta. Em julho, um voo da Delta de Detroit para Amsterdã foi desviado para Nova York após relatórios de que frangos servidos estavam estragados. Esse problema levou a mudanças temporárias no cardápio de bordo, com a companhia optando por oferecer apenas opções de massa em alguns voos, até que os controles de qualidade fossem reforçados e o fornecimento de refeições quentes fosse normalizado.

Problema inesperado

A Delta Air Lines trabalha em parceria com a empresa Do & Co. para a preparação de refeições a bordo, mas a Do & Co. não comentou o ocorrido até o momento. Embora não tenha sido esclarecido exatamente qual foi o problema detectado durante a inspeção, a Delta tomou a medida preventiva de suspender todas as operações de preparação de alimentos quentes na unidade afetada até que o problema seja completamente resolvido.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), que regula a segurança alimentar, não se pronunciou sobre o assunto até o momento, e a natureza exata da preocupação de segurança alimentar detectada na unidade de catering de Detroit ainda não foi detalhada.

Em uma mensagem enviada à tripulação na sexta-feira, 11, a empresa mencionou que, devido a “um problema inesperado na cadeia de suprimentos”, as refeições quentes para a primeira classe não poderiam ser carregadas a bordo. Isso refletiu a rápida resposta da companhia ao problema, optando por abastecer os voos com lanches adicionais como alternativa.