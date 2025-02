Lucro da Lenovo dobra no 4º trimestre impulsionado por IA

A Lenovo apresentou na quinta-feira, 20, seu balanço do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024/25, trazendo resultados que surpreenderam o mercado. O lucro da companhia mais do que dobrou no terceiro trimestre de 24/25 em comparação ao mesmo período de 23/24 e chegou a US$ 693 milhões.

A receita cresceu 20% no quarto trimestre e chegou a US$ 18,8 bilhões. Esse foi o terceiro crescimento consecutivo de dois dígitos da receita de um trimestre.

O grande destaque do balanço foi o Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) da companhia, que entregou um aumento de quase 60% no último balanço, sendo responsável por US$ 3,9 bilhões. Esse resultado teve forte contribuição de servidores de IA do setor Neptune de refrigeração líquida.

A expectativa é de que o ISG tenha demanda ainda maior em razão da expansão da IA, que precisa de nuvens públicas e privadas, data centers e computação de ponta.