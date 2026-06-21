Loopia capta R$ 6,5 milhões em rodada seed para escalar agentes de IA no e-commerce brasileiro

A Loopia, startup brasileira especializada em agentes de inteligência artificial para e-commerce e marketplaces, anunciou a captação de uma rodada seed de R$ 6,5 milhões.

O aporte foi liderado pela Parceiro Ventures, que assume papel de parceiro estratégico na expansão do negócio e se comprometeu a injetar até R$ 2 milhões adicionais a depender do crescimento da empresa — o que pode elevar o valor total da rodada a R$ 8,5 milhões.

A operação contou ainda com a participação da Funses I, ACE Founders e BVC Latam, fundos que já haviam investido na startup na rodada pré-seed, em 2025.

O dinheiro vai financiar o desenvolvimento de novos produtos, a expansão do ecossistema de canais integrados da plataforma e sustentar a meta declarada pela empresa: crescer pelo menos cinco vezes nos próximos 18 meses.

O que a Loopia faz

Fundada em 2024 por Tiago Vailati e Anderson Fantini, a Loopia centraliza e automatiza, com agentes de IA, o atendimento de e-commerces em múltiplos canais — WhatsApp, redes sociais e marketplaces como Mercado Livre, TikTok Shop, Amazon, Shopee, Magalu, Kabum e Casas Bahia —, reunindo atendimento, marketing e operações em um único ambiente.

Segundo a empresa, os agentes respondem automaticamente, priorizam demandas e executam tarefas de forma proativa, garantindo atendimento em menos de 30 segundos, 24 horas por dia, cobrindo toda a jornada do cliente, do pré-venda à recuperação de carrinho abandonado.

Em 2025, a startup passou a integrar o WhatsApp AI Startups Hub, programa de aceleração da Meta voltado a empresas que constroem soluções de IA sobre a plataforma de mensagens.

O timing do investimento, segundo os fundadores e investidores

"O momento do mercado e da Loopia coincidiu. A conversa sobre agentes de IA saiu do papel e virou realidade operacional para empresas de todos os tamanhos. O e-commerce brasileiro está no meio dessa transformação e estamos bem posicionados para ser a plataforma que conecta esse novo modelo de automação à realidade de quem vende online no Brasil", afirma Tiago Vailati, CEO e cofundador da empresa.

Do lado do investidor, a aposta também passa por diferenciação técnica.

"Acreditamos que o e-commerce no Brasil seguirá crescendo, mas a forma como consumidores interagem com marcas e vendedores está mudando rapidamente. Com IA, automação deixa de ser apenas resposta automática e passa a envolver contexto, priorização e execução de fluxos operacionais", diz Diane Zehil, vice-presidente da Parceiro Ventures.

Segundo ela, o diferencial da Loopia é ter sido "construída do zero com IA generativa", e não uma automação tradicional com uma camada de IA sobreposta.

O contexto: um mercado que já atrai cheques maiores

A Loopia entra num setor que vem recebendo aportes crescentes de capital de risco no Brasil em 2026.

Em maio, a Trinio, que também usa IA para otimizar operações de e-commerce, captou R$ 32 milhões em rodada seed liderada pela Hi Ventures — quase cinco vezes o valor levantado pela Loopia.

O apetite por esse tipo de solução tem relação direta com o tamanho do mercado que ambas disputam: o e-commerce brasileiro cresceu 15% em 2025, atingindo faturamento de R$ 235,5 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM).

O movimento de captação por startups de agentes de IA também não se limita ao e-commerce. A Freedom, focada em agentes de IA para médias e grandes empresas, captou R$ 14,5 milhões em rodada liderada pela Bertha Capital, enquanto a Inner AI levantou R$ 30 milhões e atingiu avaliação de R$ 500 milhões com uma plataforma que combina múltiplos modelos de IA.