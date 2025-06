Jovens usam mais IA para se informar, mas ainda preferem humanos, diz relatório

A utilização de robôs conversacionais com IA, como o ChatGPT, tem se tornado uma tendência crescente entre os jovens, sendo cada vez mais adotada como fonte de informação.

No entanto, apesar desse avanço, a confiança do público ainda está voltada para as fontes humanas.

A informação é parte do relatório 2025 do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, que aponta o crescimento do uso de IA para obter dados e responder a perguntas, mas também destaca uma resistência dos usuários em confiar totalmente nas respostas geradas por máquinas.

O estudo foi conduzido pela empresa de pesquisa YouGov, com 97 mil pessoas de 48 países, incluindo Brasil, Colômbia e Argentina.

Os resultados mostraram que, embora o uso semanal de IA como fonte de informação seja relativamente baixo globalmente (apenas 7%), o número sobe entre os mais jovens, chegando a 12% para pessoas menores de 35 anos e 15% para aqueles com menos de 25 anos.

ChatGPT, da OpenAI, é a ferramenta mais utilizada para esse fim, seguida por Gemini, do Google, e Llama, da Meta.

O uso dessas ferramentas é especialmente apreciado por sua capacidade de personalizar e adaptar informações de forma mais eficiente às necessidades dos usuários.

Entre as funcionalidades mais procuradas estão o resumo de artigos (27%), tradução de conteúdos (24%) e até respostas sobre atualidades (18%).

No entanto, apesar da crescente adoção, a maioria dos entrevistados ainda prefere que os humanos desempenhem um papel central na produção e disseminação de informações.

Muitos expressam preocupações sobre a transparência e credibilidade da informação gerada por IA, temendo que ela seja menos confiável do que a proveniente de fontes tradicionais, como jornalistas e especialistas humanos.

Resistência do X e o crescimento das alternativas

Ao lado do crescimento do uso de IA, o X (antigo Twitter), continua sendo uma das principais fontes de informação digital.

O relatório observa que a resistência de usuários e empresas, após a aquisição do X por Elon Musk, não diminuiu significativamente seu impacto no cenário informativo. Em média, 11% dos entrevistados afirmam ter utilizado o X para se informar, número que se manteve estável, apesar das críticas.

Enquanto o X ainda mantém sua relevância, redes sociais alternativas, como Bluesky, Threads e Mastodon, têm apresentado baixo impacto no setor informativo, com sua utilização sendo mencionada por menos de 2% dos participantes da pesquisa.

*Com AFP.