Inteligência artificial acelera em direção a nova etapa de aplicações abrangentes

A Conferência Econômica Central propõe promover vigorosamente a nova industrialização, desenvolver a economia digital e acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial.

Nos últimos anos, a tecnologia global de inteligência artificial avançou rapidamente, tornando-se uma força crucial que impulsiona a aceleração da tecnologia e da indústria, impactando profundamente o desenvolvimento econômico e social e contribuindo para o progresso da civilização humana.

Atualmente, a tecnologia de inteligência artificial entrou em uma fase prática e está transformando profundamente a produção e a vida humana.

“Nos quase 70 anos de desenvolvimento, a inteligência artificial passou por três estágios: programação baseada em regras, programação baseada em conhecimento e aprendizado a partir de dados. Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento da tecnologia global de grandes modelos de inteligência artificial baseia-se no treinamento de modelos básicos com base em ‘big data + poder computacional maciço + algoritmos poderosos’. Isso é uma manifestação típica da terceira fase do desenvolvimento da inteligência artificial”, disse Huang Tiejun, presidente do Instituto de Pesquisa em Inteligência Artificial de Pequim.

Diversos modelos grandes de inteligência artificial estão passando por um rápido desenvolvimento atualmente, com várias empresas de alta tecnologia em todo o mundo participando ativamente da construção desses modelos.

“Na atualidade, uma estrutura técnica relativamente madura foi formada em torno dos modelos grandes de inteligência artificial, mas produtos e ecossistemas ainda estão em processo de desenvolvimento”, disse Zeng Dajun, vice-diretor e pesquisador do Instituto de Automação da Academia Chinesa de Ciências. “De maneira geral, o desenvolvimento tecnológico dos modelos grandes de inteligência artificial é mais rápido do que qualquer outra tecnologia anterior de inteligência artificial, e seu impacto é sem precedentes.”

A emergência dos modelos grandes de inteligência artificial abriu novas possibilidades imaginativas para alcançar a inteligência artificial geral, aprimorando significativamente a capacidade da inteligência artificial em lidar com tarefas complexas.

“Por exemplo, chatbots baseados em grandes modelos de linguagem podem realizar integração de informações de alta qualidade, tradução e resolução de problemas e planejamento simples”, disse Zeng Dajun. “Esses robôs têm chamado a atenção porque já possuem algumas características de inteligência artificial geral, incluindo geração coerente de linguagem natural, cobertura abrangente de sistemas de conhecimento em todos os domínios, modelos de processamento gerais para cenários diversos e interfaces de interação humano-máquina suaves.”

No entanto, as capacidades atuais dos modelos grandes de inteligência artificial ainda têm limitações. “Por um lado, devido às vulnerabilidades estruturais e mecânicas dos modelos grandes de inteligência artificial, há risco de ataques maliciosos. Por outro lado, a representação de conhecimento e os padrões de aprendizado dos próprios modelos grandes de inteligência artificial ainda têm defeitos, levando a respostas com erros de senso comum e conteúdo fabricado”, disse Zeng Dajun. “Os pesquisadores de inteligência artificial estão trabalhando para resolver esses problemas.”

Em agosto de 2023, a Universidade de Zhejiang, em colaboração com a Editora de Ensino Superior e outros, lançou um grande modelo educacional vertical que, com base em materiais principais, artigos do domínio e teses de graduação, pode fornecer serviços como perguntas e respostas inteligentes, geração de testes, navegação de aprendizado e avaliação de ensino. Já foi aplicado em várias universidades.

“Dividimos esses materiais didáticos em frases, parágrafos e capítulos para ‘alimentar’ o grande modelo. Esses materiais de alta qualidade sintetizam as correlações de probabilidade entre palavras, proporcionando inspiração aos estudantes”, disse Wu Fei, professor da Universidade de Zhejiang.

Inspeção de qualidade industrial, gerenciamento de conhecimento, geração de códigos, interação por voz. Atualmente, a inteligência artificial na China está se movendo de aplicações pontuais para aplicações diversificadas e de cenas gerais para cenas específicas da indústria, acelerando em direção a uma nova etapa de aplicações abrangentes. Especialmente com a quebra dos modelos grandes de inteligência artificial e o surgimento da inteligência artificial generativa, a IA tem conseguido lidar melhor com problemas complexos na produção e na vida, proporcionando ferramentas e meios mais avançados para a inovação de produtos e processos em várias indústrias.

Prever a trajetória de um tufão nos próximos 10 dias costumava exigir 5 horas de simulação em 3.000 servidores. Agora, com base no modelo meteorológico pré-treinado de Panggu Weather, você pode obter resultados mais precisos em 10 segundos; uma coleção de quase 40 milhões de palavras de livros antigos foi concluída em pouco mais de 3 meses por pesquisadores que usaram IA para reconhecimento, revisão e publicação online.

“Grandes modelos de inteligência artificial estão impulsionando rapidamente o desenvolvimento da indústria de inteligência artificial gerada, trazendo enormes oportunidades de inovação em campos como exploração científica, pesquisa tecnológica, criação artística e operações comerciais”, disse Wang Endong, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia.

Com o impulso de ambas as ofertas e demandas, os resultados da inovação tecnológica começaram a se transformar em grande escala de pesquisa laboratorial para prática industrial, e o processo de industrialização da inteligência artificial continua a se acelerar. De acordo com estatísticas incompletas até outubro de 2023, mais de 200 grandes modelos de inteligência artificial foram lançados na China, com instituições de pesquisa e empresas sendo os principais desenvolvedores.

Shang Haifeng, presidente da Huawei Cloud, acredita que tecnologias inovadoras representadas pela inteligência artificial estão rapidamente remodelando várias indústrias.

Zhao Zhiyun, diretor do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento de Nova Geração de Inteligência Artificial do Ministério da Ciência e Tecnologia, disse: “A tecnologia de inteligência artificial está evoluindo na direção de buscar maior precisão, enfrentar tarefas mais complexas e expandir as fronteiras de habilidades. A inovação em cenários tornou-se um novo caminho para a atualização da tecnologia de inteligência artificial e o crescimento da indústria.”

Liu Jun, vice-presidente sênior da Inspur Electronic Information, acredita que, no futuro, a inteligência artificial precisa penetrar mais profundamente em cenários específicos de aplicação e capacitar elos industriais específicos. “Esse processo é difícil de ser concluído de forma independente por um único fornecedor e requer uma colaboração mais profunda na cadeia de produção e no ecossistema de inovação”, disse Liu Jun.

Especialistas sugerem que a terceira etapa do desenvolvimento da inteligência artificial, representada pelos grandes modelos de inteligência artificial, inaugurará um período relativamente longo de dividendos de desenvolvimento no futuro, tornando-se uma força motriz crucial para uma nova rodada de revolução tecnológica e transformação industrial.