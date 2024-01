Novo centro potencializa desenvolvimento de sensores MEMS na China

Shijiazhuang, capital da província de Hebei, no norte da China, celebrou a inauguração de um avançado centro de inovação dedicado aos sensores Micro-Eletromecânicos (MEMS), conforme anunciado pelos desenvolvedores. Estes sensores, reconhecidos por sua integração, confiabilidade e inteligência, desempenham um papel vital como componentes eletrônicos em veículos automotores, oferecendo posicionamento preciso mesmo em condições climáticas desfavoráveis e navegabilidade precisa em situações onde sinais como GPS, BeiDou e 5G são deficientes.

A construção deste centro de inovação foi liderada por um instituto de pesquisa associado à China Electronic Technology Group Corporation (CETC). O objetivo é impulsionar o desenvolvimento, design, empacotamento, teste e integração dos sensores MEMS, atendendo à crescente demanda em setores estratégicos como aeroespacial, veículos de energia renovável e inteligência artificial.

Como parte integral dessa iniciativa, foram anunciadas operações em linhas de produção especializadas, focadas na embalagem, teste e integração de sistemas dos sensores MEMS. Essas ações têm o potencial de elevar a capacidade de produção anual desses dispositivos em surpreendentes 20 milhões de unidades, de acordo com as informações divulgadas pela CETC.

O novo centro se posiciona como um marco significativo no cenário da inovação tecnológica chinesa, destacando o compromisso do país em liderar avanços na indústria de sensores MEMS, com implicações não apenas para a China, mas também para o cenário global de tecnologia.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STdaily