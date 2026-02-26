Índia lidera downloads de apps de IA, mas só 1% das compras vem do país

A Índia tem ficado cada vez mais atraída por inteligência artificial, mas os usuários ainda não demonstraram tanta disposição para pagar pelos serviços oferecidos por empresas como OpenAI, Perplexity e Google. Conforme o Sensor Tower, o país do Sul da Ásia foi o que mais baixou aplicativos de IA generativa como o ChatGPT em dispositivos móveis, com 1 a cada cinco downloads novos vindos da região e um crescimento de 207% em comparação direta com 2024.

Na tentativa de converter popularidade em receita, empresas como OpenAI, Perplexity e Google ofereceram temporariamente acesso gratuito a planos pagos. As promoções foram encerradas neste ano para avaliar se a estratégia gerou conversão de usuários gratuitos em assinantes.

Em novembro e dezembro de 2025, a receita do ChatGPT na Índia caiu 33% e 32%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, a OpenAI decidiu descontinuar em janeiro o acesso gratuito à versão Pro. A Perplexity, startup americana de busca com IA, também encerrou promoções feitas em parceria com a Airtel, operadora indiana de telecomunicações, para reavaliar sua estratégia de retenção.

Mesmo com baixa conversão em assinaturas, a Índia já superou os Estados Unidos em número de usuários de aplicativos de IA. O país fechou 2025 com 19% da base global de usuários desses serviços, ante 10% dos EUA.

Base digital amplia potencial de mercado

Mais de 700 milhões de indianos possuem dispositivos móveis, e cerca de 1 bilhão acessam a internet diariamente. A combinação entre smartphones acessíveis e forte consumo de conteúdo digital impulsionou a adoção de ferramentas como ChatGPT, DeepSeek e Meta AI, assistente da Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp.

O ChatGPT é hoje o aplicativo de IA mais popular no país, com 180 milhões de usuários mensais em janeiro. Apesar das quedas de receita no fim de 2025, o app ainda concentra 60% das compras dentro de aplicativos de IA na Índia.

Na semana passada, Nova Délhi sediou a Cúpula Global de IA, reunindo executivos como Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, empresa rival. O encontro expôs divergências públicas sobre estratégias comerciais, mas também reforçou o interesse das gigantes de tecnologia em consolidar a Índia como um dos principais mercados de crescimento para inteligência artificial.