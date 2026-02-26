Inteligência Artificial

Índia lidera downloads de apps de IA, mas só 1% das compras vem do país

Com 20% dos novos downloads globais e alta de 207% em 2025, mercado indiano ainda resiste a assinaturas pagas

Tela do ChatGPT: indianos representam maior base de usuários de apps de IA, mas receita ainda é baixa

Tela do ChatGPT: indianos representam maior base de usuários de apps de IA, mas receita ainda é baixa

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07h48.

Índia tem ficado cada vez mais atraída por inteligência artificial, mas os usuários ainda não demonstraram tanta disposição para pagar pelos serviços oferecidos por empresas como OpenAIPerplexity Google. Conforme o Sensor Tower, o país do Sul da Ásia foi o que mais baixou aplicativos de IA generativa como o ChatGPT em dispositivos móveis, com 1 a cada cinco downloads novos vindos da região e um crescimento de 207% em comparação direta com 2024.

Segundo o levantamento, um a cada cinco novos downloads globais de apps de IA vem da Índia, com crescimento de 207% na comparação com 2024. Apesar do forte avanço em número de usuários, o engajamento pago ainda é limitado.

Na tentativa de converter popularidade em receita, empresas como OpenAI, Perplexity e Google ofereceram temporariamente acesso gratuito a planos pagos. As promoções foram encerradas neste ano para avaliar se a estratégia gerou conversão de usuários gratuitos em assinantes.

Em novembro e dezembro de 2025, a receita do ChatGPT na Índia caiu 33% e 32%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, a OpenAI decidiu descontinuar em janeiro o acesso gratuito à versão Pro. A Perplexity, startup americana de busca com IA, também encerrou promoções feitas em parceria com a Airtel, operadora indiana de telecomunicações, para reavaliar sua estratégia de retenção.

Mesmo com baixa conversão em assinaturas, a Índia já superou os Estados Unidos em número de usuários de aplicativos de IA. O país fechou 2025 com 19% da base global de usuários desses serviços, ante 10% dos EUA.

Base digital amplia potencial de mercado

Mais de 700 milhões de indianos possuem dispositivos móveis, e cerca de 1 bilhão acessam a internet diariamente. A combinação entre smartphones acessíveis e forte consumo de conteúdo digital impulsionou a adoção de ferramentas como ChatGPT, DeepSeek e Meta AI, assistente da Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp.

O ChatGPT é hoje o aplicativo de IA mais popular no país, com 180 milhões de usuários mensais em janeiro. Apesar das quedas de receita no fim de 2025, o app ainda concentra 60% das compras dentro de aplicativos de IA na Índia.

Na semana passada, Nova Délhi sediou a Cúpula Global de IA, reunindo executivos como Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, empresa rival. O encontro expôs divergências públicas sobre estratégias comerciais, mas também reforçou o interesse das gigantes de tecnologia em consolidar a Índia como um dos principais mercados de crescimento para inteligência artificial.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificialEstados Unidos (EUA)
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Anthropic libera controle remoto no Claude Code para uso em múltiplos dispositivos

O teste da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo

Resultado da Nvidia reduz medo de desaceleração, diz especialista

Nvidia 'caça fantasmas' e reduz temor em Wall Street — mas não o suficiente

Mais na Exame

Tecnologia

Opera cria ‘máquina do tempo’ digital para celebrar 30 anos do navegador

Inteligência Artificial

Anthropic libera controle remoto no Claude Code para uso em múltiplos dispositivos

Mundo

Marco Rubio fala em 'estabilidade estratégica' entre EUA e China

Negócios

Stihl cresce 25% no Brasil e atinge maior faturamento da história: R$ 4 bilhões