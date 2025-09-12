Executivos revelam como a IA está revolucionando a liderança nas empresas

Executivos de empresas bilionárias e startups em ascensão estão incorporando inteligência artificial em suas rotinas para tomar decisões mais ágeis, organizar suas equipes com precisão e construir conexões mais humanas com os colaboradores.

Seis executivos que lideram organizações de diferentes setores, da tecnologia à moda íntima, compartilharam uma constatação em comum sobre a IA deixar de ser uma promessa futurista para se tornar uma aliada real na gestão de pessoas.

A seguir, entenda como a IA está redefinindo o papel do gestor e por que essa habilidade tecnológica pode ser determinante para profissionais que desejam alcançar posições de liderança no novo mercado. As informações foram retiradas de Inc.

O papel da IA no dia a dia profissional

IA torna organogramas obsoletos e identifica talentos em tempo real

Em uma era de mudanças aceleradas, o tradicional organograma corporativo começa a dar lugar a sistemas mais dinâmicos.

Arvind Jain, CEO da Glean — empresa de pesquisa empresarial de IA avaliada em US$ 7,2 bilhões —, afirma que o modelo hierárquico convencional não acompanha o ritmo atual. Para solucionar esse problema, a Glean criou um organograma vivo, alimentado por inteligência artificial.

A tecnologia monitora em tempo real as interações dos colaboradores, identifica especialistas por tema, mede a frequência e qualidade das respostas em plataformas como Slack e Teams, e destaca os autores de documentos mais relevantes.

"Ela observa constantemente quem são as vozes principais em cada assunto" Arvind Jain, CEO da Glean

A IA, nesse caso, não apenas economiza tempo, como eleva o nível das decisões e garante que os melhores talentos estejam alocados nas tarefas mais críticas.

Na Pearson, o diretor de RH Ali Bebo também aposta na IA para impulsionar carreiras. A empresa desenvolveu um agente inteligente interno, chamado CARA, que responde dúvidas sobre cargos, desempenho e crescimento profissional.

Como a IA ajuda em reuniões corporativas?

Um dos maiores desafios dos gestores é transformar reuniões em momentos produtivos e não apenas em atualizações. Para Aakash Shah, CEO da Wyndly, a solução está em preparar cada encontro com o apoio da IA.

Antes das reuniões com sua equipe executiva, Shah usa ferramentas de IA para revisar dados, entender o andamento dos projetos e antecipar discussões. Com isso, as conversas se tornam mais estratégicas e menos operacionais, abrindo espaço para conexões interpessoais e decisões mais conscientes.

Inteligência Artificial em conjunto com as pessoas

A implementação de ferramentas de inteligência artificial nas empresas pode gerar receios sobre substituição de postos de trabalho.

No entanto, Stacy Spikes, CEO da MoviePass, vê o cenário sob outra perspectiva. Segundo ele, a IA está criando mais oportunidades para os talentos existentes e abrindo caminho para novos perfis profissionais.

"Estou percebendo que, no geral, ela está aumentando como você vai usar as pessoas, não diminuindo" Stacy Spikes, CEO da MoviePass

Essa visão é compartilhada por Ashley Kirkwood, CEO da Speak Your Way to Cash, e por Renata Black, CEO da EBY. Ambas utilizam IA em seus negócios para melhorar desempenho, expandir mercados e gerar insights a partir de dados.

