De trader a visionário da IA: conheça jovem abandonou carreira segura para escolher inovação

Apesar de remuneração inicial menor, o engenheiro destaca liberdade, aprendizado prático e caminhos futuros mais amplos como motivação para a mudança de carreira (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17h13.
Varun Goyal, 25, largou uma carreira promissora em trading quantitativo para trabalhar em uma startup de inteligência artificial na Califórnia. O engenheiro afirma que, apesar do salário inicial menor, a mudança oferece mais aprendizado e possibilidades futuras.
Em 2022, Goyal concluiu o último ano da graduação na Índia e ingressou como estrategista quantitativo em uma empresa de trading, atraído pelo prestígio e alta remuneração. Após se mudar para os EUA para um mestrado em ciência da computação na University of Illinois Urbana-Champaign, ele começou a explorar carreiras em IA e trading.
O estudante destacou que apesar de oferecer crescimento rápido e salário elevado, funções em trading são especializadas, competitivas e menos colaborativas. “Senti que era um caminho estreito e que limitaria minhas opções futuras”, disse.
Ao mesmo tempo, a indústria de IA, especialmente em startups, apresentava desafios mais amplos e imprevisíveis, além de oportunidades para desenvolver habilidades em liderança, produto e negócios. “Trabalhar em IA me mantém em contato com inovação real, e o aprendizado vai muito além de programação”, afirmou.
Goyal reconheceu que o salário-base na startup é inferior ao do mercado de trading quantitativo, mas destaca o potencial de crescimento via participação acionária e aprendizado prático. “A pressão é intensa, mas me força a evoluir constantemente”, disse.
O engenheiro conclui recomendando que recém-formados considerem o impacto da especialização em IA. “IA oferece um leque mais amplo de oportunidades, especialmente para quem quer construir a base do futuro tecnológico”, afirma.
