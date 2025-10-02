Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

De trader a visionário da IA: conheça jovem abandonou carreira segura para escolher inovação

Varun Goyal, 25, trocou altos salários e prestígio do trading quantitativo pelo aprendizado intenso e oportunidades de crescimento em inteligência artificial

Apesar de remuneração inicial menor, o engenheiro destaca liberdade, aprendizado prático e caminhos futuros mais amplos como motivação para a mudança de carreira (Getty Images). (Getty Images)

Apesar de remuneração inicial menor, o engenheiro destaca liberdade, aprendizado prático e caminhos futuros mais amplos como motivação para a mudança de carreira (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17h13.

Varun Goyal, 25, largou uma carreira promissora em trading quantitativo para trabalhar em uma startup de inteligência artificial na Califórnia. O engenheiro afirma que, apesar do salário inicial menor, a mudança oferece mais aprendizado e possibilidades futuras.

Em 2022, Goyal concluiu o último ano da graduação na Índia e ingressou como estrategista quantitativo em uma empresa de trading, atraído pelo prestígio e alta remuneração. Após se mudar para os EUA para um mestrado em ciência da computação na University of Illinois Urbana-Champaign, ele começou a explorar carreiras em IA e trading.

O estudante destacou que apesar de oferecer crescimento rápido e salário elevado, funções em trading são especializadas, competitivas e menos colaborativas. “Senti que era um caminho estreito e que limitaria minhas opções futuras”, disse.

Ao mesmo tempo, a indústria de IA, especialmente em startups, apresentava desafios mais amplos e imprevisíveis, além de oportunidades para desenvolver habilidades em liderança, produto e negócios. “Trabalhar em IA me mantém em contato com inovação real, e o aprendizado vai muito além de programação”, afirmou.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Goyal reconheceu que o salário-base na startup é inferior ao do mercado de trading quantitativo, mas destaca o potencial de crescimento via participação acionária e aprendizado prático. “A pressão é intensa, mas me força a evoluir constantemente”, disse.

O engenheiro conclui recomendando que recém-formados considerem o impacto da especialização em IA. “IA oferece um leque mais amplo de oportunidades, especialmente para quem quer construir a base do futuro tecnológico”, afirma.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:carreira-e-salariosInteligência artificial

Mais de Carreira

Ela ganhava US$ 250 mil conciliando dois empregos secretamente: ‘Não anuncio o que faço’

NR1 e Saúde Mental: o papel do RH na criação de ambientes de trabalho saudáveis

Morador de rua aos 17 e milionário ao 27, ele criou uma empresa de R$ 8 mi após morar em ponte

De estudante a gerente de produto em IA: como ela quebrou barreiras no Vale do Silício

Mais na Exame

Marketing

Uniformidade mata, multiplicidade vende. O futuro é das marcas que se movem

Minhas Finanças

Para 2 milhões de brasileiros, economia com novo IR será de menos de R$ 100 por mês

Brasil

Intoxicação por metanol: Polícia de SP prende duas mulheres com uísque falsificado em Dobrada (SP)

Carreira

Ela ganhava US$ 250 mil conciliando dois empregos secretamente: ‘Não anuncio o que faço’