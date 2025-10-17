IA já escreve 90% do código da Anthropic, mas CEO considera engenheiros essenciais

A inteligência artificial (IA) já escreve 90% do código para a maioria das equipes da Anthropic, mas o CEO Dario Amodei garante que os engenheiros continuam essenciais, e não serão substituídos.

Durante uma conversa com Marc Benioff, CEO da Salesforce, na conferência Dreamforce, Amodei confirmou uma previsão que ele havia feito: "Algumas pessoas pensam que essa previsão está errada, mas dentro da Anthropic e de várias empresas com as quais trabalhamos, isso é absolutamente verdade agora."

Ao ser questionado se a Anthropic precisará de menos engenheiros com o aumento dessa porcentagem, Amodei pediu para que a capacidade do chatbot Claude não fosse "mal interpretada".

"Se o Claude está escrevendo 90% do código, o que isso significa, geralmente, é que você precisa de tantos engenheiros de software. Você pode precisar de mais, porque eles podem ter mais alavancagem," explicou Amodei. "Eles podem se concentrar nos 10% que editam o código, ou escrever os 10% que são mais difíceis, ou supervisionar um grupo de modelos de IA. O que acontece é que você se torna 10 vezes mais produtivo."

Amodei resumiu que o processo trata-se de "reequilibrar" as funções em vez de simplesmente substituir.

O cenário da Anthropic reflete uma tendência maior. Em março, Garry Tan, CEO da incubadora Y Combinator, relatou que cerca de um quarto das startups de seu lote de inverno de 2025 gera até 95% do código com IA.

No entanto, um estudo recente de Stanford identificou um impacto negativo direto no mercado de trabalho para jovens desenvolvedores. O avanço das ferramentas de codificação por IA afeta principalmente os cargos de nível de entrada.

A pesquisa mostrou que, em julho de 2025, o emprego para desenvolvedores entre 22 e 25 anos caiu quase 20% em comparação com o pico no final de 2022 — período que coincidiu com o lançamento do ChatGPT. Por outro lado, profissionais com mais experiência se mostram muito menos suscetíveis aos impactos das ferramentas de codificação por IA.

