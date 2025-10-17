Nesta Black Friday, 14% das empresas brasileiras terão uma vantagem: inteligência artificial

Nesta Black Friday, apesar do pico de popularidade, apenas 14% das empresas brasileiras vão usufruir das vantagens promovidas pela inteligência artificial.

O volume representa, segundo a o índice gMataAI, quantos players, especialmente os do varejo, já estão nos estágios mais avançados do impulsionamento de vendas por meio de IA.

São poucos, mas são grandes as chances deles terem o melhor desempenho durante a Black Friday se comparados aos competidores. Eles terão, a seu dispor, ferramentas como:

Personalização de ofertas em tempo real,

Chatbots e assistentes virtuais para atendimento imediato,

Precificação dinâmica baseada em algoritmos,

Análises comportamentais que antecipam tendências.

“Um chatbot com agente de IA bem treinado, por exemplo, não é apenas um robô, é a solução para a ansiedade do cliente e pode aumentar a conversão em 23%”, diz Gabriel Carlini, especialista em marketing digital e CEO da Agência FG.

Por que a IA pode gerar vantagem competitiva na Black Friday?

Segundo Carlini, porque a boa performance na Black Friday não depende mais, apenas, dos melhores descontos.

Anteriormente, o funil de vendas era a teoria padrão e adequada, mas há muito o cenário mudou. Empresas precisam se adaptar ao novo comportamento do consumidor, que ainda está em definição.

Mas com o uso da IA generativa, por exemplo, é possível por meio de buscadores e chatbots inteligentes, oferecer respostas completas, personalizadas e acompanhadas de sugestões de produtos, comparativos e reviews em segundos – o que gera boa conversão e fidelização.

O que mais o varejo precisa saber sobre IA para ir bem na Black Friday?

Carlini oferece dicas práticas. Para se manterem competitivas neste cenário, as marcas precisam adaptar sua estratégia digital.

Otimizar conteúdos para buscas por intenção, investir em SEO conversacional, estruturar sites para interação com IA e implementar recomendações e atendimentos inteligentes são alguns dos caminhos estratégicos.

“Empresas que implementarem IA antes da Black Friday vendem mais em novembro e constroem uma base de clientes recorrentes para 2026. A tecnologia está acessível, o que falta é estratégia”, conclui Carlini.