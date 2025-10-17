Nesta Black Friday, 14% das empresas brasileiras terão uma vantagem: inteligência artificial

IA fará diferença na Black Friday (choochart choochaikupt/Getty Images)
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13h00.
Nesta Black Friday, apesar do pico de popularidade, apenas 14% das empresas brasileiras vão usufruir das vantagens promovidas pela inteligência artificial.
O volume representa, segundo a o índice gMataAI, quantos players, especialmente os do varejo, já estão nos estágios mais avançados do impulsionamento de vendas por meio de IA.
São poucos, mas são grandes as chances deles terem o melhor desempenho durante a Black Friday se comparados aos competidores. Eles terão, a seu dispor, ferramentas como:
“Um chatbot com agente de IA bem treinado, por exemplo, não é apenas um robô, é a solução para a ansiedade do cliente e pode aumentar a conversão em 23%”, diz Gabriel Carlini, especialista em marketing digital e CEO da Agência FG.
Segundo Carlini, porque a boa performance na Black Friday não depende mais, apenas, dos melhores descontos.
Anteriormente, o funil de vendas era a teoria padrão e adequada, mas há muito o cenário mudou. Empresas precisam se adaptar ao novo comportamento do consumidor, que ainda está em definição.
Mas com o uso da IA generativa, por exemplo, é possível por meio de buscadores e chatbots inteligentes, oferecer respostas completas, personalizadas e acompanhadas de sugestões de produtos, comparativos e reviews em segundos – o que gera boa conversão e fidelização.
Carlini oferece dicas práticas. Para se manterem competitivas neste cenário, as marcas precisam adaptar sua estratégia digital.
Otimizar conteúdos para buscas por intenção, investir em SEO conversacional, estruturar sites para interação com IA e implementar recomendações e atendimentos inteligentes são alguns dos caminhos estratégicos.
“Empresas que implementarem IA antes da Black Friday vendem mais em novembro e constroem uma base de clientes recorrentes para 2026. A tecnologia está acessível, o que falta é estratégia”, conclui Carlini.