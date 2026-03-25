Meta e YouTube são condenados por não alertar usuários sobre riscos à saúde mental

Mark Zuckerberg: CEO da Meta (Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de março de 2026 às 17h01.
Última atualização em 25 de março de 2026 às 17h03.
Um júri de Los Angeles concluiu que Meta, dona do Instagram, e o YouTube, do Google, falharam em alertar usuários sobre os riscos associados ao uso de suas plataformas e que essa negligência teve peso relevante nos danos alegados pela autora do processo. A decisão é tratada como um marco entre as ações que tentam responsabilizar empresas de tecnologia por supostos efeitos nocivos de produtos digitais sobre adolescentes e jovens.
Os jurados determinaram o pagamento de US$ 3 milhões em danos compensatórios, com a Meta responsável por 70% desse total, segundo as respostas do júri compartilhadas pelo escritório que representa a autora, Kaley G.M. Eles também entenderam que cabem danos punitivos, modalidade que busca punir a conduta da empresa além de reparar a vítima, e ainda vão decidir qual será o valor adicional.
De acordo com a banca da autora, dez jurados votaram a favor da acusação em todas as questões centrais submetidas ao colegiado, incluindo se Meta e YouTube agiram com negligência e se essa conduta foi um fator substancial nos danos sofridos por Kaley. Duas pessoas votaram pela defesa, mas o veredicto não exigia unanimidade.
Durante o julgamento, Kaley e sua terapeuta relataram problemas como dismorfia corporal, transtorno ligado à percepção da própria aparência, e uso compulsivo das plataformas. O processo teve cinco semanas de duração e incluiu depoimentos de executivos das companhias, entre eles o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, além de ex-funcionários que atuaram como denunciantes internos, os chamados whistleblowers.
A Meta afirmou que discorda respeitosamente da decisão e que avalia suas opções legais. Já o Google disse que pretende recorrer. Em nota, a empresa declarou que o caso parte de uma interpretação equivocada sobre o YouTube, descrito pela companhia como uma plataforma de streaming, transmissão de vídeo pela internet, e não como uma rede social.
O julgamento é o primeiro de uma série de ações-teste, conhecidas no sistema americano como bellwether cases, processos selecionados para indicar como outros júris podem reagir a questões semelhantes. O resultado passa a servir de termômetro para milhares de ações movidas por indivíduos, distritos escolares e procuradores-gerais nos Estados Unidos, distribuídas entre a Justiça estadual da Califórnia, em Los Angeles, e a esfera federal em Oakland.
Antes do início do julgamento, Snap, dona do Snapchat, e TikTok fecharam acordo com Kaley. O caso, portanto, seguiu apenas contra Meta e Google, num contexto de crescente pressão pública sobre o desenho de produtos digitais que, segundo críticos, incentivam permanência excessiva, comparação social e engajamento compulsivo entre adolescentes.
Os advogados da autora classificaram a decisão como histórica e disseram que o veredicto extrapola um caso individual. Na avaliação deles, o júri enviou um recado a todo o setor ao reconhecer que plataformas lucraram ao direcionar produtos a crianças e adolescentes enquanto ocultavam características potencialmente viciantes e perigosas de seu design.
Um dia antes, um júri do Novo México havia chegado a conclusão semelhante em outro processo ao decidir que a Meta violou deliberadamente a legislação estadual ao induzir consumidores a erro sobre a segurança de seus produtos. A sequência de derrotas amplia o risco jurídico para as big techs, gigantes de tecnologia com atuação global.
No centro da disputa está também a interpretação da Seção 230, dispositivo da lei americana de internet que historicamente protege plataformas contra responsabilização por publicações de usuários e por decisões de moderação de conteúdo. O desfecho desses casos pode influenciar negociações por um acordo amplo e até abrir espaço para mudanças concretas no funcionamento das plataformas.