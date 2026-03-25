Do quase auge ao fim completo: por que a OpenAI desistiu do Sora

A OpenAI decidiu encerrar o Sora, sua plataforma de geração de vídeos por inteligência artificial, na tarde de terça-feira, 24, e menos de um ano depois de apresentar o produto como uma das apostas mais chamativas da empresa. O fim do Sora marca uma mudança de rota na dona do ChatGPT, que agora quer concentrar recursos em ferramentas de produtividade, programação e uso corporativo.

O recuo chama atenção porque o Sora nasceu cercado de expectativa. Quando foi lançado, em setembro do ano passado, o produto ajudava a reforçar a imagem da OpenAI como a empresa que ditava o ritmo da IA também fora do texto. A proposta era criar uma plataforma de vídeo com apelo popular, em que usuários pudessem produzir e compartilhar cenas geradas por inteligência artificial, quase como uma mistura de ferramenta criativa com rede social.

Na prática, porém, o Sora perdeu espaço dentro da própria empresa. Segundo a reportagem, o CEO Sam Altman comunicou aos funcionários que a OpenAI vai encerrar não só o aplicativo voltado ao público, mas também a versão do Sora para desenvolvedores e até a função de vídeo dentro do ChatGPT. O que era tratado como frente de expansão virou uma área a ser desmontada.

A explicação central é estratégica. A OpenAI está redirecionando poder computacional, equipes e atenção interna para produtos ligados a trabalho e software, em um momento em que tenta se organizar para uma possível abertura de capital ainda neste ano. Em vez de manter várias apostas paralelas, a companhia quer operar com menos dispersão e mais foco comercial.

Esse movimento já tinha dado sinais recentes. Na semana passada, a empresa anunciou a integração do aplicativo de desktop do ChatGPT, da ferramenta de programação Codex e do navegador da companhia em um único “superapp”. A lógica por trás da mudança é simples: unificar a visão de produto e concentrar os times em um mesmo objetivo.

O encerramento do Sora funciona, assim, como uma espécie de autocrítica da OpenAI. A empresa vinha acumulando lançamentos em diferentes direções, o que ampliava o alcance da marca, mas também criava uma estrutura mais confusa, com prioridades concorrentes. O fim da plataforma de vídeo sugere que a companhia concluiu que não podia sustentar tantas frentes ao mesmo tempo.

Também havia dúvidas sobre a real demanda pelo produto. Parte dos funcionários, se surpreendeu com o volume de recursos computacionais destinados ao Sora, justamente porque não havia evidência clara de que o app teria adesão suficiente para justificar esse investimento. A OpenAI, em outras palavras, apostou alto em um produto vistoso, mas sem provas robustas de que ele se transformaria em negócio relevante.

Outro problema apareceu na área de direitos autorais. O Sora foi lançado inicialmente sem proteções suficientes para impedir o uso de conteúdos e personagens sem consentimento dos detentores das obras. A empresa mais tarde adicionou mecanismos para que proprietários de marcas e imagens bloqueassem esse uso, mas o episódio mostrou como a expansão rápida em vídeo trazia riscos que iam além da tecnologia.

O que fica depois do fim do Sora

O encerramento não significa que a OpenAI trate toda a experiência como desperdício. Ao contrário: o que a empresa parece fazer agora é reaproveitar o aprendizado técnico e organizacional do Sora em áreas consideradas mais promissoras. Segundo a reportagem, a equipe do produto passará a priorizar apostas de longo prazo, como a área de robótica.

Esse ponto ajuda a entender o “quase auge” do título. O Sora nunca chegou a se consolidar como produto de massa, mas serviu como vitrine de ambição tecnológica. Mostrou a capacidade da OpenAI de avançar em geração de vídeo, testar formatos mais visuais e disputar atenção em uma internet moldada por imagens curtas e compartilháveis. Ainda assim, essa visibilidade não foi suficiente para transformá-lo em prioridade permanente.

A mudança também revela como a OpenAI tenta se reposicionar em uma disputa mais pragmática. A empresa quer recuperar terreno diante da rival Anthropic entre programadores e clientes corporativos, justamente o público que pode gerar receita mais estável e previsível. Nesse contexto, projetos vistos como laterais passaram a ser tratados internamente como distração.

O foco agora recai sobre sistemas chamados de agênticos, em que a IA atua de forma mais autônoma no computador do usuário para executar tarefas como escrever software, organizar fluxos e analisar dados. É uma direção menos vistosa do que vídeos virais, mas mais alinhada ao que a OpenAI parece considerar sustentável como negócio.

O caso do Sora também atinge parceiros. A reportagem cita que um investimento da Disney na OpenAI, anunciado em dezembro e ligado ao licenciamento de mais de 200 personagens para vídeos gerados por IA, não seguirá adiante. O episódio mostra que a desistência da frente de vídeo não é apenas um ajuste pontual: ela desmonta parte de uma estratégia mais ampla que a empresa vinha ensaiando.