Apple Music adiciona tags de IA para músicas; identificação é feita por gravadoras

Gravadoras e distribuidoras poderão adicionar etiquetas de IA em músicas do Apple Music, mas identificação ainda é opcional

Apple Music: streaming adiciona opção para identificar músicas feitas por IA (Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h21.

Apple adicionou a possibilidade de criadores e artistas selecionarem etiquetas de transparência para uso de inteligência artificial em músicas adicionadas ao aplicativo Apple Music. Conforme publicado com o documento Apple Music Specification 5.3.25, os novos metadados são temporariamente opcionais caso gravadoras queiram declarar se canções foram feitas com o auxílio da tecnologia.

A partir de uma newsletter enviada a empresas e colaboradores da indústria musical e obtida pelo Music Business Worldwide, a Apple informou que as etiquetas de IA já podem ser adicionadas a canções previamente publicadas na plataforma. Nos próximos meses, a categorização deve se tornar obrigatória, mas por enquanto ficará inteiramente nas mãos dos responsáveis pela distribuição das músicas no streaming.

O sistema engloba etiquetas para Arte, Faixa, Composição e Videoclipe de forma separada. Ao aplicar a tag Arte para uma canção, por exemplo, a gravadora identifica que a capa da música foi feita a partir de IA e a etiqueta de Videoclipe pode ser aplicada para qualquer conteúdo audiovisual que faça parte de um álbum. Conforme a Apple, os metadados de identificação de IA funcionam de forma "similar a gêneros, créditos e outros metadados".

Streamings buscam transparência na era da IA

Serviços de streaming de música como o Spotify já lidam com popularidade orgânica de artistas gerados por inteligência artificial. Um exemplo é a banda The Velvet Sundown, de nome muito parecido com The Velvet Underground, que conseguiu 1 milhão de ouvintes mensais em 2025. O caso mais recente é da cantora gerada por IA Sienna Rose, com canções frequentemente adicionadas a publicações de celebridades no Instagram.

A plataforma Deezer revelou em janeiro que 60 mil canções de IA são adicionadas diariamente ao serviço. Ao todo, já foram identificadas mais de 1,34 milhão de músicas falsas, o que fez com que a empresa desenvolvesse um sistema para identificação dos conteúdos gerados por IA que se tornou comercializável para mais empresas da indústria da música.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialTecnologiaApple

