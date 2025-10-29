Inteligência Artificial

Google e Magic Leap revelam novo óculos com IA e realidade aumentada

Parceria entre as empresas une microLEDs da Raxium e tecnologia óptica da Magic Leap para impulsionar o ecossistema Android XR

Google e Magic Leap também anunciaram um acordo de três anos para continuar a colaboração e acelerar a criação de produtos comerciais (Magic Leap/Divulgação)

Google e Magic Leap também anunciaram um acordo de três anos para continuar a colaboração e acelerar a criação de produtos comerciais (Magic Leap/Divulgação)

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12h27.

Nesta quarta-feira, 29, durante o evento Future Investment Initiative (FII), em Riade, Google e Magic Leap apresentam um protótipo de óculos com inteligência artificial e realidade aumentada (AR). O modelo combina os microLEDs da Raxium, empresa adquirida em 2022 pelo Google, com os sistemas ópticos e de waveguides da Magic Leap — tecnologia que projeta imagens diretamente no campo de visão do usuário.

Com menos de 50 gramas e design monocular, o protótipo servirá como referência para o desenvolvimento do ecossistema Android XR, voltado a experiências imersivas de AR e realidade mista. As duas empresas também anunciaram um acordo de três anos para continuar a colaboração e acelerar a criação de produtos comerciais.

Segundo Shahram Izadi, vice-presidente e gerente-geral de XR do Google, a parceria foi essencial para transformar conceitos de óculos de AR em protótipos reais. “A precisão óptica da Magic Leap traz um nível de clareza e estabilidade raro em AR hoje, permitindo que o conteúdo digital se misture naturalmente ao ambiente físico”, afirmou.

Há 15 anos pesquisando tecnologias de realidade aumentada, a Magic Leap agora busca se reposicionar e consolidar como parceira de ecossistema — uma fornecedora de componentes e know-how para empresas interessadas em desenvolver seus próprios óculos inteligentes.

Segundo o CEO Ross Rosenberg, o novo papel representa a evolução natural da companhia: “Estamos aplicando anos de inovação para ajudar nossos parceiros a criar dispositivos práticos e potentes, feitos para o uso cotidiano por milhões de pessoas”.

Concorrência

Além de Google e Magic Leap, outra empresa do setor também marcou presença no FII: a Snap, controladora do app Snapchat. O CEO Evan Spiegel busca levantar cerca de US$ 1 bilhão para a divisão de óculos de AR, a Specs, e participou do evento na segunda-feira, 27.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) é considerando um dos possíveis investidores na Snap, devido ao interesse de longo prazo no mercado de AR. Desde 2023, estima-se que o PIF já investiu US$ 1 bilhão na Magic Leap.

