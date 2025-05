Google começa a integrar IA Gemini em TVs com Google TV

O Google anunciou que começará a integrar seu novo assistente com inteligência artificial, o Gemini, em dispositivos com Google TV, começando pelas TVs da marca TCL ainda em 2025. A novidade foi apresentada durante o Android Show, evento anual focado nas atualizações do sistema operacional e seus produtos derivados.

O Gemini deve substituir gradualmente o antigo Google Assistente, oferecendo respostas com linguagem natural e sugestões de conteúdo por comando de voz, como o exemplo citado pela própria empresa: “mostre filmes de ação apropriados para crianças”. A nova integração também permitirá respostas não relacionadas ao entretenimento, com direito a sugestões de vídeos no YouTube, como em perguntas sobre o sistema solar feitas por crianças.

Além da presença em TVs, o Gemini também será expandido para relógios com Wear OS e sistemas automotivos com Android Auto, segundo a empresa, nos “próximos meses”. No entanto, a gigante de Mountain View não revelou uma data exata para a chegada dos recursos a esses dispositivos.

Apesar do anúncio, chamou atenção a ausência do Gemini no Google TV Streamer, principal aparelho da empresa com sistema Google TV. Até agora, a companhia não deu previsão para quando – ou se – o assistente será adicionado ao seu próprio equipamento.

Atualização esperada desde a CES 2025

O reforço da IA no ecossistema de entretenimento da empresa havia sido antecipado na CES 2025, feira de tecnologia realizada em janeiro. Na ocasião, o Google apresentou também um novo Ambient Mode, modo ambiente, que utiliza sensores de proximidade para adaptar a exibição da tela conforme a presença do usuário.

Desde então, usuários e fabricantes de smart TVs têm aguardado a implementação do Gemini, especialmente após o anúncio de que o assistente substituiria gradualmente o antigo Google Assistente em smartphones Android. A expectativa é que o novo assistente represente uma mudança significativa na interação com dispositivos multimídia.