CEO da Zoom projeta semana de trabalho de 3 dias impulsionada por IA

Em entrevista recente, o CEO da Zoom, Eric Yuan, afirmou que a ampla adoção da inteligência artificial poderá possibilitar uma semana de trabalho de três dias, ao assumir tarefas repetitivas e liberar os funcionários para atividades mais estratégicas.

Por outro lado, a automação também gera riscos. Segundo Dario Amodei, CEO da Anthropic, a IA pode eliminar 50% das vagas de nível inicial em escritórios, o que impacta diretamente a geração Z no mercado de trabalho.

Yuan não é o único a defender a ideia. No ano passado, Bill Gates sugeriu que a IA poderia permitir uma semana de trabalho de três dias para profissionais, ao assumir tarefas repetitivas e liberar tempo para atividades mais estratégicas e significativas.

A abertura a vagas mais estratégicas também depende do nível de adoção das IAs pelos profissionais, o que reforça a necessidade de atualização na área.

Experimento mundial

A perspectiva de uma semana de trabalho reduzida está alinhada com tendências observadas em outras partes do mundo. Por exemplo, na Europa, experimentos com semanas de trabalho de quatro dias mostraram resultados positivos em termos de produtividade e bem-estar dos funcionários.

Nos Estados Unidos, empresas implementaram jornadas mais curtas com sucesso, com resultados na diminuição do burnout e aumento da produtividade.

