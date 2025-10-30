GitHub atinge marca de 180 milhões de desenvolvedores na plataforma

Dados foram publicados no relatório Octoverse 2025, do próprio GitHub, que pertence à Microsoft (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08h24.
Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 08h26.
No ritmo atual, mais de um desenvolvedor por segundo se junta ao GitHub, plataforma usada por profissionais de software para versionamento de código e colaboração em projetos. Entre 2024 e 2025 (os cálculos anuais foram feitos até agosto ou setembro), mais de 36 milhões de novos usuários se registraram, elevando a base total para 180 milhões de desenvolvedores ativos.
Esses dados foram publicados no relatório Octoverse 2025, do próprio GitHub, que pertence à Microsoft. O Brasil é um dos três países que mais cresceram em número de desenvolvedores desde 2020, junto de Índia e Indonésia. No caso brasileiro, a análise da plataforma aponta que o crescimento de fintechs e investimentos em open banking, além da contratação por empresas dos EUA ou da União Europeia, têm impulsionado o uso do GitHub.
Com esse ritmo, o Brasil deve passar de 6,89 milhões para 19,6 milhões de desenvolvedores no GitHub até 2030, ocupando o terceiro lugar global — atrás apenas de Índia (57,5 milhões) e EUA (54,7 milhões), mas já à frente da China (17,7 milhões). Japão (11,7 milhões) e Reino Unido (11 milhões) também estão próximos do top 5 projetado para 2030.
Outro dado relevante aponta que 80% dos novos usuários do GitHub passam a usar o Copilot, assistente de programação com inteligência artificial generativa, na primeira semana de uso. Lançado gratuitamente em dezembro de 2024, o GitHub Copilot Free acelerou o ritmo de adesão à plataforma, especialmente em mercados emergentes.
Em 2025, a linguagem TypeScript ultrapassou Python e JavaScript e se tornou a mais utilizada no GitHub, refletindo a preferência por linguagens tipadas — mais compatíveis com fluxos de trabalho assistidos por IA. Além disso, 50% dos projetos de código aberto contam com ao menos um mantenedor usando Copilot, apontando para uma incorporação estrutural da IA no desenvolvimento de software.
Projeções até o final da década mostram uma diversificação geográfica no desenvolvimento de software. Além do crescimento continuado de Brasil, Índia e Indonésia, a expectativa é que regiões como África e Oriente Médio adicionem milhões de novos desenvolvedores até 2030, com destaque para Egito, Nigéria, Quênia e Marrocos.
No total, o GitHub contabilizou, em 2025, mais de 1,12 bilhão de contribuições em projetos públicos e 395 milhões de repositórios abertos, novos recordes para a plataforma. AI e ferramentas baseadas em agentes já são rotina e moldam, além do código, os caminhos que os desenvolvedores estão escolhendo seguir.