Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

CloudWalk capta R$ 4,2 bilhões no maior FIDC do ano. O destino? A sua PME

Os recursos serão destinados à antecipação de recebíveis de cartão de crédito dos mais de 6 milhões de clientes da InfinitePay

Aplicativo da InfinitePay: ferramenta Tap to Pay transforma celular em maquininha de pagamento

Aplicativo da InfinitePay: ferramenta Tap to Pay transforma celular em maquininha de pagamento

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09h00.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 09h11.

A CloudWalk, unicórnio brasileiro dona da InfinitePay, anunciou a captação de R$ 4,2 bilhões em seu novo fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), o FIDC Bela.

Com isso, a fintech marca o maior FIDC do ano no Brasil e a maior operação de sua história, superando o FIDC Pi, de junho, que captou R$ 3,14 bilhões.

O dinheiro será usado para antecipação de recebíveis de cartão de crédito de mais de 6 milhões de empreendedores que utilizam a InfinitePay, plataforma para microempreendedores da CloudWalk que já tem 6 milhões de clientes.

Pela InfinitePay, é possível transformar o celular numa maquininha de pagamento com a ferramenta Tap to Pay. Já o assistente de IA Jim ajuda na análise de fluxo de caixa até o aprimoramento de campanhas de vendas, oferecendo insights personalizados para cada negócio.

A operação contou com 87 veículos de investimento, incluindo nove assets e um multi-family office, além de um consórcio de grandes bancos como Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Santander, Safra e Banco Votorantim.

Fundada por Luis Silva, a CloudWalk atravessa um momento de grande crescimento. Em setembro, a fintech ultrapassou a marca de R$ 6,4 bilhões em receita anualizada e R$ 680 milhões de lucro líquido.

Em 2020, a receita anualizada era de apenas US$ 13 milhões (cerca de R$ 65 milhões na cotação da época) — ou seja, um salto de quase 80 vezes em apenas cinco anos.

Somente no primeiro semestre de 2025, a empresa gerou R$ 2,2 bilhões em receita e R$ 214 milhões de lucro líquido.

O que são FIDCs?

São fundos que compram "direitos" sobre valores devidos a empresas, como cheques, parcelas de carnês ou faturas de cartões de crédito. Em resumo, esses fundos compram a dívida que alguém tem com a empresa e ganham com isso.

Até 2023, os FIDCs eram exclusivos para investidores mais experientes, com certificações ou grandes fortunas. Mas, com a Resolução CVM 175, desde outubro de 2023, eles estão acessíveis para o público — algo que fez o número de investidores pessoa física disparar.

Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram que as emissões de cotas de FIDCs atingiram R$ 97,9 bilhões ao final do terceiro trimestre de 2025.

Desde 2021, a CloudWalk estruturou 11 FIDCs, totalizando R$ 14,7 bilhões captados.

O novo fundo reforça a estratégia da companhia de diversificar suas fontes de funding, que incluem também CDBs e outras linhas de financiamento.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialFintechsStartupsFundos de investimento

Mais de Negócios

Goiás quer virar polo de inovação. O plano? Investir na capital do agro

Quem é Maria Eduarda Kawakami, jovem que já pensa como uma líder global: ‘Quero impactar o mundo’

EXCLUSIVO: batata frita McCain vai investir R$ 1,8 bi para ampliar fábrica

Wilson Poit assume nova cadeira da Fiesp para micro e pequenas indústrias

Mais na Exame

Carreira

Fernanda Concon, ex-atriz mirim, defende o estudo em todas as áreas — até para influenciadores

Brasil

MPSP deflagra operação contra o PCC; um suspeito morreu

Inteligência Artificial

GitHub atinge marca de 180 milhões de desenvolvedores na plataforma

Mercados

Venda de cerveja recua, mas Ambev vê lucro crescer 7% no 3º trimestre