Microsoft enfrenta desafio com saída de CEO do GitHub, que vai voltar a ser "fundador"

Ao mesmo tempo que faz investimentos bilionários em inteligência artificial e contrata 24 funcionários do Google, a Microsoft não está isenta de perdas e agora se vê diante de um desafio com a saída do CEO do GitHub, Thomas Dohmke, que comandava a unidade desde 2021.

Em um memorando enviado aos funcionários e compartilhado como post no blog da empresa, Dohmke anunciou a saída do GitHub para "voltar a ser fundador". No entanto, ele permanecerá até o final do ano para ajudar na transição. A Microsoft ainda não nomeou um sucessor para o cargo.

Adquirido por US$ 7,5 bilhões em 2018, o GitHub é uma das principais plataformas de hospedagem de código-fonte e desenvolvimento colaborativo de software, amplamente utilizado por programadores de todo o mundo.

Dohmke ingressou na Microsoft em 2015, por meio da aquisição de sua startup, a HockeyApp. Ele assumiu a posição de CEO do GitHub em 2021, sucedendo Nat Friedman, que recentemente foi contratado por Mark Zuckerberg para trabalhar no Meta Superintelligence Labs (MSL).

A saída de Dohmke acontece em um momento estratégico para a Microsoft, que está planejando investir bilhões de dólares anualmente no desenvolvimento de IA. Em janeiro, Satya Nadella, CEO da empresa, anunciou a criação da plataforma CoreAI e do grupo de ferramentas sob a liderança do ex-executivo da Meta, Jay Parikh. O GitHub agora faz parte dessa nova estrutura.

No comunicado, Dohmke diz que "o GitHub e sua equipe de liderança continuarão sua missão como parte da organização CoreAI da Microsoft, com mais detalhes a serem compartilhados em breve." Três executivos de alto escalão – Vladimir Fedorov, Kyle Daigle e Elizabeth Pemmerl – passarão a se reportar a Julia Liuson, executiva da CoreAI. A mudança foi comunicada aos funcionários em uma mensagem de Parikh, vista pela CNBC.

Dohmke finalizou sua mensagem em tom otimista, afirmando que está "mais convencido do que nunca de que em breve o mundo verá um bilhão de desenvolvedores, habilitados por bilhões de agentes de IA, cada um imprimindo engenhosidade humana em uma nova corrida do ouro do software. Quando esse dia chegar, saberemos de onde o caminho começou: com o GitHub."

Concorrência com outras IAs

O GitHub, com mais de 150 milhões de desenvolvedores registrados, teve um grande impulso desde o lançamento do Copilot em 2021, uma ferramenta desenvolvida em parceria com a Microsoft e a OpenAI. Ela sugere automaticamente trechos de código para desenvolvedores, ajudando a aumentar a produtividade e facilitando o trabalho.

Entretanto, a plataforma tem enfrentado competição crescente de outras das ferramentas de escrita de código baseadas em IA. Empresas como Anysphere (criadora do Cursor), Replit, Windsurf e Cognition estão ganhando terreno, oferecendo soluções que utilizam a tecnologia para gerar rapidamente código para aplicativos e sites.

De acordo com uma pesquisa da Stack Overflow, realizada entre maio e junho, cerca de 76% dos desenvolvedores usam o Visual Studio Code da Microsoft, enquanto 18% dependem do Cursor, 10% do Claude Code, da Anthropic, e 5% do Windsurf. Essas três últimas ferramentas, que não figuravam na pesquisa do ano passado, indicam a rápida expansão da competição no mercado.

Apesar da concorrência, a Microsoft continua vendo crescimento no uso do Copilot. Em declarações recentes, Nadella afirmou que 20 milhões de pessoas estão utilizando a ferramente, com um aumento de 75% no número de clientes do Copilot Enterprise a cada trimestre.